Оккупанты продвинулись в Донецкой области и на Запорожье: обновленная карта DeepState
- Российские оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области и одного в Запорожской области.
- Аналитики DeepState зафиксировали продвижение возле Котлиного, Майского, Среднего и Красногорского.
Аналитики DeepState обновили карту фронта. К сожалению, российским оккупантам удалось продвинуться возле трех населенных пунктов Донецкой области и вблизи одного села Запорожья.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Ожесточенные бои за Покровск и Мирноград, угроза для Гуляйполя и Боровой: как изменилась линия фронта за неделю
Как изменилась линия фронта?
По данным DeepState, российские военные продвинулись возле четырех населенных пунктов Украины.
В частности, враг имел успехи возле Котлиного – поселка Покровской городской общины Покровского района Донецкой области.
Оккупанты атаковали Котлино: смотрите на карте DeepState
Российские захватчики продвинулись вблизи Майского – села Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области.
Враг имел успехи в Донецкой области: смотрите на карте DeepState
Также аналитики зафиксировали продвижение противника возле Среднего – села в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области.
Оккупанты продвинулись вблизи Среднего: смотрите на карте DeepState
Кроме того, российские захватчики продвинулись вблизи Красногорского – села в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области
Аналитики зафиксировали продвижение России на Запорожье: смотрите на карте DeepState
Что известно о последних новостях о ситуации на фронте?
К слову, по данным Генштаба ВСУ, за сутки 9 ноября произошло 265 боевых столкновений с наибольшей активностью на Покровском направлении, где произошло 97 атак врага.
На разных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Лиманское, Константиновское, и других, украинские силы успешно отражали атаки, нанося врагу значительные потери.
Ранее аналитики DeepState сообщали, что российская армия оккупировала село Успеновка на Гуляйпольском направлении, что усложняет ситуацию в районе города. Также заметны продвижения врага возле Степной Новоселовки.