Оккупанты продвинулись в Донецкой области и на Запорожье: обновленная карта DeepState

Аналитики DeepState обновили карту фронта. К сожалению, российским оккупантам удалось продвинуться возле трех населенных пунктов Донецкой области и вблизи одного села Запорожья.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась линия фронта?

По данным DeepState, российские военные продвинулись возле четырех населенных пунктов Украины.

В частности, враг имел успехи возле Котлиного – поселка Покровской городской общины Покровского района Донецкой области.

Оккупанты атаковали Котлино: смотрите на карте DeepState

Российские захватчики продвинулись вблизи Майского – села Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области.

Враг имел успехи в Донецкой области: смотрите на карте DeepState

Также аналитики зафиксировали продвижение противника возле Среднего – села в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области.

Оккупанты продвинулись вблизи Среднего: смотрите на карте DeepState

Кроме того, российские захватчики продвинулись вблизи Красногорского – села в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области

Аналитики зафиксировали продвижение России на Запорожье: смотрите на карте DeepState

Что известно о последних новостях о ситуации на фронте?