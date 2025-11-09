Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Враг уже захватил бы участок на юге: в ВСУ назвали преимущество, благодаря которому Покровск стоит

Какие изменения на фронте сегодня?

За последние сутки российская армия оккупировала село на Гуляйпольском направлении. Речь идет об Успеновке, расположенной к северо-востоку от Гуляйполя. Захват этого стратегического пункта несколько усложняет ситуацию в районе города.

Россияне захватили Успеновку в Запорожской области: показываем на карте

Также ухудшилась ситуация вблизи Степной Новоселовки, где оккупанты имели успехи за прошедшие сутки. Село расположено на Харьковщине в более чем 17 километрах от Купянска.

Изменилась линия фронта на Харьковщине: карта

Продвижение также заметили у Злагоды, что тоже расположена возле Гуляйполя.

Россияне продвинулись возле еще одного села на Гуляйпольском направлении: карта фронта

С оккупированной Успеновки российский агрессор продвинулся к Сладкому. Аналитики зафиксировали стремительный выход вперед в направлении Доброполья.

Враг имел успехи вблизи Гуляйполя: карта

div class="responsive-embed">

Изменения заметны и возле Охотничьего. На этот район оккупанты направили много сил.

Продвижение россиян возле Охотничьего: показываем на карте

Что происходит на фронте?