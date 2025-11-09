Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Які зміни на фронті сьогодні?

За останню добу російська армія окупувала село на Гуляйпільському напрямку. Ідеться про Успенівку, що розташована на північний схід від Гуляйполя. Захоплення цього стратегічного пункту дещо ускладнює ситуацію в районі міста.

Також погіршилася ситуація поблизу Степової Новоселівки, де окупанти мали успіхи минулої доби. Село розташоване на Харківщині за понад 17 кілометрів від Куп'янська.

Просування також помітили біля Злагоди, що теж розташована біля Гуляйполя.

З окупованої Успенівки російський агресор просунувся до Солодкого. Аналітики зафіксували стрімкий вихід уперед в напрямку Добропілля.

Зміни помітні й біля Охотничого. На цей район окупанти спрямували багато сил.

Що відбувається на фронті?