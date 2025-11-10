Окупанти просунулися на Донеччині та на Запоріжжі: оновлена мапа DeepState
- Російські окупанти просунулися біля трьох населених пунктів у Донецькій області та одного в Запорізькій області.
- Аналітики DeepState зафіксували просування біля Котлиного, Майського, Середнього та Красногірського.
Аналітики DeepState оновили мапу фронту. На жаль, російським окупантам вдалося просунутися біля трьох населених пунктів Донеччини та поблизу одного села Запоріжжя.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.
Дивіться також Запеклі бої за Покровськ і Мирноград, загроза для Гуляйполя і Борової: як змінилася лінія фронту за тиждень
Як змінилася лінія фронту?
За даними DeepState, російські військові просунулися біля чотирьох населених пунктів України.
Зокрема, ворог мав успіхи біля Котлиного – селища Покровської міської громади Покровського району Донецької області.
Окупанти атакували Котлине: дивіться на мапі DeepState
Російські загарбники просунулися поблизу Майського – села Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.
Ворог мав успіхи на Донеччині: дивіться на мапі DeepState
Також аналітики зафіксували просування противника біля Середнього – села в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.
Окупанти просунулися поблизу Середнього: дивіться на мапі DeepState
Крім того, російські загарбники просунулися поблизу Красногірського – села в у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області
Аналітики зафіксували просування Росії на Запоріжжі: дивіться на мапі DeepState
Що відомо про останні новини щодо ситуації на фронті?
До слова, за даними Генштабу ЗСУ, за добу 9 листопада відбулося 265 бойових зіткнень з найбільшою активністю на Покровському напрямку, де відбулося 97 атак ворога.
На різних напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Лиманський, Костянтинівський, та інших, українські сили успішно відбивали атаки, завдаючи ворогу значних втрат.
Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російська армія окупувала село Успенівку на Гуляйпільському напрямку, що ускладнює ситуацію в районі міста. Також помітні просування ворога біля Степової Новоселівки.