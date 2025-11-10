Окупанти просунулися на Донеччині та на Запоріжжі: оновлена мапа DeepState

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

Дивіться також Запеклі бої за Покровськ і Мирноград, загроза для Гуляйполя і Борової: як змінилася лінія фронту за тиждень

За даними DeepState, російські військові просунулися біля чотирьох населених пунктів України.

Зокрема, ворог мав успіхи біля Котлиного – селища Покровської міської громади Покровського району Донецької області.

Окупанти атакували Котлине: дивіться на мапі DeepState

Російські загарбники просунулися поблизу Майського – села Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.

Ворог мав успіхи на Донеччині: дивіться на мапі DeepState

Також аналітики зафіксували просування противника біля Середнього – села в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

Окупанти просунулися поблизу Середнього: дивіться на мапі DeepState

Крім того, російські загарбники просунулися поблизу Красногірського – села в у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області

Аналітики зафіксували просування Росії на Запоріжжі: дивіться на мапі DeepState

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, за добу 9 листопада відбулося 265 бойових зіткнень з найбільшою активністю на Покровському напрямку, де відбулося 97 атак ворога.

На різних напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Лиманський, Костянтинівський, та інших, українські сили успішно відбивали атаки, завдаючи ворогу значних втрат.