Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.
Як змінилася лінія фронту?
За даними DeepState, російські військові просунулися біля чотирьох населених пунктів України.
Зокрема, ворог мав успіхи біля Котлиного – селища Покровської міської громади Покровського району Донецької області.
Російські загарбники просунулися поблизу Майського – села Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.
Також аналітики зафіксували просування противника біля Середнього – села в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.
Крім того, російські загарбники просунулися поблизу Красногірського – села в у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області
Що відомо про останні новини щодо ситуації на фронті?
До слова, за даними Генштабу ЗСУ, за добу 9 листопада відбулося 265 бойових зіткнень з найбільшою активністю на Покровському напрямку, де відбулося 97 атак ворога.
На різних напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Лиманський, Костянтинівський, та інших, українські сили успішно відбивали атаки, завдаючи ворогу значних втрат.
Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російська армія окупувала село Успенівку на Гуляйпільському напрямку, що ускладнює ситуацію в районі міста. Також помітні просування ворога біля Степової Новоселівки.