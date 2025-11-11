Россия продвинулась на нескольких направлениях, ВСУ контратакуют под Покровском, – ISW
- Российские войска атакуют на нескольких фронтах, включая Харьковщину, Лиман и Северск, но без значительных успехов.
- Украинские силы осуществляют контратаки, в частности на Покровском направлении, где обе стороны ведут ожесточенные бои.
Российские захватчики атакуют вдоль всей линии фронта, однако Силы обороны защищают Украину. Аналитики сообщили о ряде продвижений врага, в частности на Покровском и Харьковском направлениях.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как изменилась линия фронта?
Российские войска 10 ноября продолжали штурмовые действия в северной части Сумской области, однако продвижения не имели. Они атаковали вблизи Сум – к северу от города возле Андреевки и Кондратовки, а также на северо-восток – вблизи Юнаковки. Украинские силы провели контратаку возле Варачино.
Российские войска незначительно продвинулись на северо-востоке Харьковской области. Также российские источники заявляют о наступлении в центре города, у Зеленого, Синельниково и Прилепки, однако эти данные не подтверждены. Бои продолжаются у Синельниково, Волчанских Хуторов и Тихого.
На Купянском направлении оккупанты продолжали наступательные действия, однако без подтвержденных изменений линии фронта. Российское Минобороны утверждает, что ВСУ контратаковали у Благодатовки и Осинового.
Российские войска активизировались вблизи Лимана, но успехов не достигли. Продолжаются бои к северу от города – у Карповки, Редкодуба и Ставков, а также на восток – в направлении Заречного и Торского.
В районе Северска россияне продолжают наступление, но без успеха. Атаки зафиксированы у Дроновки, Серебрянки и Васюковки.
Ситуация на фронте по состоянию на 10 ноября / Фото ISW
Бои также продолжаются возле Константиновки и Дружковки. Российские войска штурмуют позиции к востоку и юго-востоку от Константиновки, возле Иванополья, Белой Горы и Плешчиевки, а также на юг – в направлении Ильиновки.
Подтверждено, что российские войска продвинулись на восточной окраине Шахово на Добропольском направлении. Бои идут также у Нового Шахматного, Паньковки и Заповедного. Украинские силы осуществили контратаку в районе Шахово.
На Покровском направлении стороны ведут ожесточенные, известно о продвижении ВСУ и оккупантов одновременно. Россияне атакуют вблизи самого Покровска, Родинского, Красного Лимана, Михайловки, Новоэкономического, а также южнее – возле Новопавловки, Лисовки, Зеленого и Даченского. Украинские войска проводят контратаки на северо-западе от города – возле Родинского и Гришино.
Российские войска пытались продвинуться возле Новопавловки, атаковали на северо-восток вблизи Новониколаевки, на юг – у Филиала, Ялты и Дачного, но успеха не имели.
Российские источники заявляют о захвате Алексеевки, продвижение на запад от Волчьего и на север от Новоалександровки, но украинские источники этого не подтверждают. Враг ведет атаки вокруг Большой Михайловки – с севера, востока, юга и юго-запада, используя авиабомбы.
На Ореховском направлении российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Гуляйполя, захватив населенный пункт Новое. Также они появились в восточной части Соленого, но без подтверждения изменения линии фронта.
На Херсонском направлении российские войска продолжают атаковать, в частности по украинским позициям на правом берегу Днепра, но без изменений линии фронта.
Последние новости о войне с Россией: что известно?
К слову, по данным Генштаба ВСУ, за сутки 10 ноября Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1020 российских оккупантов. С начала войны Россия потеряла около 1 153 180 военных, 11 342 танка, и 23 553 бронированные машины.
Ночью 11 ноября в Одесской области раздавались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили о более 20 дронов, которые двигались в направлении Рени.
В DeepState сообщали о о продвижении россиян возле трех населенных пунктов в Донецкой области и одного в Запорожской области.