Россия продвинулась на нескольких направлениях, ВСУ контратакуют под Покровском, – ISW

Российские захватчики атакуют вдоль всей линии фронта, однако Силы обороны защищают Украину. Аналитики сообщили о ряде продвижений врага, в частности на Покровском и Харьковском направлениях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как изменилась линия фронта?

Российские войска 10 ноября продолжали штурмовые действия в северной части Сумской области, однако продвижения не имели. Они атаковали вблизи Сум – к северу от города возле Андреевки и Кондратовки, а также на северо-восток – вблизи Юнаковки. Украинские силы провели контратаку возле Варачино.

Российские войска незначительно продвинулись на северо-востоке Харьковской области. Также российские источники заявляют о наступлении в центре города, у Зеленого, Синельниково и Прилепки, однако эти данные не подтверждены. Бои продолжаются у Синельниково, Волчанских Хуторов и Тихого.

На Купянском направлении оккупанты продолжали наступательные действия, однако без подтвержденных изменений линии фронта. Российское Минобороны утверждает, что ВСУ контратаковали у Благодатовки и Осинового.

Российские войска активизировались вблизи Лимана, но успехов не достигли. Продолжаются бои к северу от города – у Карповки, Редкодуба и Ставков, а также на восток – в направлении Заречного и Торского.

В районе Северска россияне продолжают наступление, но без успеха. Атаки зафиксированы у Дроновки, Серебрянки и Васюковки.

Ситуация на фронте по состоянию на 10 ноября / Фото ISW

Бои также продолжаются возле Константиновки и Дружковки. Российские войска штурмуют позиции к востоку и юго-востоку от Константиновки, возле Иванополья, Белой Горы и Плешчиевки, а также на юг – в направлении Ильиновки.

Подтверждено, что российские войска продвинулись на восточной окраине Шахово на Добропольском направлении. Бои идут также у Нового Шахматного, Паньковки и Заповедного. Украинские силы осуществили контратаку в районе Шахово.

На Покровском направлении стороны ведут ожесточенные, известно о продвижении ВСУ и оккупантов одновременно. Россияне атакуют вблизи самого Покровска, Родинского, Красного Лимана, Михайловки, Новоэкономического, а также южнее – возле Новопавловки, Лисовки, Зеленого и Даченского. Украинские войска проводят контратаки на северо-западе от города – возле Родинского и Гришино.

Российские войска пытались продвинуться возле Новопавловки, атаковали на северо-восток вблизи Новониколаевки, на юг – у Филиала, Ялты и Дачного, но успеха не имели.

Российские источники заявляют о захвате Алексеевки, продвижение на запад от Волчьего и на север от Новоалександровки, но украинские источники этого не подтверждают. Враг ведет атаки вокруг Большой Михайловки – с севера, востока, юга и юго-запада, используя авиабомбы.

На Ореховском направлении российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Гуляйполя, захватив населенный пункт Новое. Также они появились в восточной части Соленого, но без подтверждения изменения линии фронта.

На Херсонском направлении российские войска продолжают атаковать, в частности по украинским позициям на правом берегу Днепра, но без изменений линии фронта.

