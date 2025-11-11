Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова актуальная статистика потерь врага?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 153 180 (+1 020);

танков – 11 342 (+0);

боевых бронированных машин – 23 553 (+1);

артиллерийских систем – 34 366 (+17);

РСЗВ – 1 539 (+1);

средств ПВО – 1 239 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 347 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 642 (+217);

крылатых ракет – 3 926 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 67 036 (+79);

специальной техники – 3 993 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

