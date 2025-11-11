Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Ожесточенные бои за Покровск и Мирноград, угроза для Гуляйполя и Боровой: как изменилась линия фронта за неделю

Какова актуальная статистика потерь врага?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 153 180 (+1 020);
  • танков – 11 342 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 553 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 366 (+17);
  • РСЗВ – 1 539 (+1);
  • средств ПВО – 1 239 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 642 (+217);
  • крылатых ракет – 3 926 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 036 (+79);
  • специальной техники – 3 993 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери понесли оккупанты в последнее время?

  • Президент Украины подчеркнул, Кремль серьезно решил захватить Покровск, а потому бросил туда около 170 тысяч солдат. Несмотря на это, Россия не имеет успехов в городе и действует ограниченно из-за потерь.

  • Владимир Зеленский отметил, что только за октябрь в районе Покровска Россия потеряла 25 тысяч воинов, которые получили ранения. Эта цифра является рекордной.

  • По данным Института изучения войны, российские войска несут большие потери вблизи Безсаловки Сумской области из-за дезертирства и недостатка подготовки. Удары украинских дронов также затрудняют обеспечение подразделений врага.