Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка актуальна статистика втрат ворога?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 153 180 (+1 020);
- танків – 11 342 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 553 (+1);
- артилерійських систем – 34 366 (+17);
- РСЗВ – 1 539 (+1);
- засобів ППО – 1 239 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217);
- крилатих ракет – 3 926 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 036 (+79);
- спеціальної техніки – 3 993 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат зазнали окупанти останнім часом?
Президент України підкреслив, Кремль серйозно вирішив захопити Покровськ, а тому кинув туди близько 170 тисяч солдатів. Попри це, Росія не має успіхів у місті та діє обмежено через втрати.
Володимир Зеленський наголосив, що лише за жовтень в районі Покровська Росія втратила 25 тисяч вояків, які отримали поранення. Ця цифра є рекордною.
За даними Інституту вивчення війни, російські війська зазнають великих втрат поблизу Безсалівки на Сумщині через дезертирство та брак підготовки. Удари українських дронів також ускладнюють забезпечення підрозділів ворога.