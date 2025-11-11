Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Запеклі бої за Покровськ і Мирноград, загроза для Гуляйполя та Борової: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка актуальна статистика втрат ворога?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 153 180 (+1 020);

танків – 11 342 (+0);

бойових броньованих машин – 23 553 (+1);

артилерійських систем – 34 366 (+17);

РСЗВ – 1 539 (+1);

засобів ППО – 1 239 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 347 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217);

крилатих ракет – 3 926 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 036 (+79);

спеціальної техніки – 3 993 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат зазнали окупанти останнім часом?