Росія просунулася на кількох напрямках, ЗСУ контратакують під Покровськом, – ISW

Російські загарбники атакують уздовж усієї лінії фронту, проте Сили оборони захищають Україну. Аналітики повідомили про низку просувань ворога, зокрема на Покровському та Харківському напрямках.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як змінилася лінія фронту?

Російські війська 10 листопада продовжували штурмові дії в північній частині Сумської області, однак просування не мали. Вони атакували поблизу Сум – на північ від міста біля Андріївки та Кіндратівки, а також на північний схід – поблизу Юнаківки. Українські сили провели контратаку біля Варачине.

Російські війська незначно просунулись на північному сході Харківщини. Також російські джерела заявляють про наступ у центрі міста, біля Зеленого, Синельникового та Приліпки, однак ці дані не підтверджені. Бої тривають біля Синельникового, Вовчанських Хуторів і Тихого.

На Куп'янському напрямку окупанти продовжували наступальні дії, проте без підтверджених змін лінії фронту. Російське Міноборони стверджує, що ЗСУ контратакували біля Благодатівки та Осинового.

Російські війська активізувались поблизу Лимана, але успіхів не досягли. Тривають бої на північ від міста – біля Карпівки, Рідкодуба й Ставків, а також на схід – у напрямку Зарічного та Торського.

У районі Сіверська росіяни продовжують наступ, але без успіху. Атаки зафіксовані біля Дронівки, Серебрянки та Васюківки.

Ситуація на фронті станом на 10 листопада / Фото ISW

Бої також тривають біля Костянтинівки та Дружківки. Російські війська штурмують позиції на схід і південний схід від Костянтинівки, біля Іванопілля, Білої Гори та Плешчіївки, а також на південь – у напрямку Іллінівки.

Підтверджено, що російські війська просунулись на східній околиці Шахового на Добропільському напрямку. Бої точаться також біля Нового Шахового, Паньківки та Заповідного. Українські сили здійснили контратаку в районі Шахового.

На Покровському напрямку сторони ведуть запеклі, відомо про просування ЗСУ та окупантів водночас. Росіяни атакують поблизу самого Покровська, Родинського, Красного Лиману, Михайлівки, Новоекономічного, а також південніше – біля Новопавлівки, Лисівки, Зеленого й Даченського. Українські війська проводять контратаки на північному заході від міста – біля Родинського та Гришиного.

Російські війська намагалися просунутись біля Новопавлівки, атакували на північний схід поблизу Новомиколаївки, на південь – біля Філії, Ялти та Дачного, але успіху не мали.

Російські джерела заявляють про захоплення Олексіївки, просування на захід від Вовчого та на північ від Новоолександрівки, але українські джерела цього не підтверджують. Ворог веде атаки навколо Великої Михайлівки – з півночі, сходу, півдня та південного заходу, використовуючи авіабомби.

На Оріхівському напрямку російські війська нещодавно просунулись на північний схід від Гуляйполя, захопивши населений пункт Нове. Також вони з’явилися в східній частині Солоного, але без підтвердження зміни лінії фронту.

На Херсонському напрямку російські війська продовжують атакувати, зокрема по українських позиціях на правому березі Дніпра, але без змін лінії фронту.

