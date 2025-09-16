Российская армия пытается наступать на разных направлениях фронта, где Силы обороны дают им отпор. Самой тяжелой остается ситуация возле Покровска.

Всего за сутки произошло 208 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 16 сентября?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны приняли участие в 7 боестолкновениях. Враг нанес один ракетный и 5 авиационных ударов, а также совершил 155 обстрелов, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 20 раз вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Одрадного и Красного Первого.

На Купянском направлении произошло 11 столкновений с оккупантами в районах Кондрашовки, Загрызово и в направлении Купянска и Петропавловки.

На Лиманском направлении агрессор 17 раз пытался продвинуться вперед к населенным пунктам Среднее, Ставки и возле Грековки, Дерилово, Шандриголово, Колодязов и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отбили 17 вражеских атак. Оккупанты двигались в районах Серебрянки, Григорьевки и пытались приблизиться к Ямполю и Дроновке.

На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений с врагом в районе Орехово-Васильевки и в направлении Николаевки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг атаковал 16 раз возле Щербиновки, Катериновки и в направлении Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Шевченко, Котлиное, Удачное, Дачное и в сторону Золотого Колодезя, Вольного, Красного Лимана, Мирнограда, Мирнограда Родинского, Луча, Звериного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Филиала.

На Новопавловском направлении военным удалось отбить 34 атаки оккупантов вблизи Ялты, Шевченко Камышевахи, Вороного, Тернового, Новоивановки и в направлении Филиала, Ивановки, Искры, Январского, Ольговского, Полтавки.

На Ореховском направлении россияне дважды наступали в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении воины Сил обороны отбили четыре атаки оккупантов.

