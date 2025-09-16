Враг наступает на Харьковщине и в Донецкой области: карта боевых действий 16 сентября
- За сутки на фронте произошло 208 боевых столкновений.
- Самая тяжелая ситуация наблюдается на Покровском направлении, где Силы обороны остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора.
Российская армия пытается наступать на разных направлениях фронта, где Силы обороны дают им отпор. Самой тяжелой остается ситуация возле Покровска.
Всего за сутки произошло 208 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Россияне имели успех в Купянске и на Запорожье: обзор фронта от ISW
Какова ситуация на фронте по состоянию на 16 сентября?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны приняли участие в 7 боестолкновениях. Враг нанес один ракетный и 5 авиационных ударов, а также совершил 155 обстрелов, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 20 раз вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Одрадного и Красного Первого.
Боевые действия продолжаются в Харьковской области: карта
На Купянском направлении произошло 11 столкновений с оккупантами в районах Кондрашовки, Загрызово и в направлении Купянска и Петропавловки.
На Лиманском направлении агрессор 17 раз пытался продвинуться вперед к населенным пунктам Среднее, Ставки и возле Грековки, Дерилово, Шандриголово, Колодязов и Торского.
На Северском направлении украинские защитники отбили 17 вражеских атак. Оккупанты двигались в районах Серебрянки, Григорьевки и пытались приблизиться к Ямполю и Дроновке.
На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений с врагом в районе Орехово-Васильевки и в направлении Николаевки, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг атаковал 16 раз возле Щербиновки, Катериновки и в направлении Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Шевченко, Котлиное, Удачное, Дачное и в сторону Золотого Колодезя, Вольного, Красного Лимана, Мирнограда, Мирнограда Родинского, Луча, Звериного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Филиала.
Ситуация на Покровском направлении: показываем на карте
На Новопавловском направлении военным удалось отбить 34 атаки оккупантов вблизи Ялты, Шевченко Камышевахи, Вороного, Тернового, Новоивановки и в направлении Филиала, Ивановки, Искры, Январского, Ольговского, Полтавки.
Где движется враг на Новопавловском направлении: карта фронта
На Ореховском направлении россияне дважды наступали в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении воины Сил обороны отбили четыре атаки оккупантов.
Какие потери недавно имели российские оккупанты?
Украинские защитники наносят противнику потери в живой силе и технике. Они за прошедшие сутки нанесли удар по району сосредоточения личного состава, российскому пункту управления и артиллерийскому средству. За сутки было ликвидировано 910 оккупантов. Враг потерял пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем и две реактивные системы залпового огня.
Недавно Силы обороны нанесли удар по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Там находилась группировка сил "Центр" и бойцы 41 общевойсковой армии сухопутных войск России. За несколько дней до удара в пункт приезжал вражеский министр обороны Андрей Белоусов.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала отметил, что оккупанты используют странные способы, чтобы оставаться незаметными для украинских защитников. Так, когда они замечают приближение украинских дронов, буквально запрыгивают в черные пакеты. Однако аэроразведчики все равно видят врага и наносят по нему удары.