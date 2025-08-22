Мы давно в войне на истощение, – "Перун" ответил, как Украина может победить на поле боя
- Украина может победить на поле боя, сосредотачиваясь на обороне, а не наступательных действиях, как это было в Первой мировой войны, сказал "Перун".
- Дмитрий Филатов отмечает важность продолжения борьбы, адекватной оценки собственных и вражеских сил, и разумного использования ресурсов.
- Командир подчеркивает, что Украина не проиграла войну, а ее граждане не сдались, а дальнейший ход войны – это уже маневры.
Украина может победить на поле боя, даже в условиях сосредоточения на обороне и непроведении наступательных действий. Сейчас наша страна с врагом находится в войне на истощение.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ – Дмитрий "Перун" Филатов.
Каким образом Украина может победить на поле боя?
"Перун" объяснил, что есть хорошие исторические примеры того, как государства побеждали в войнах, сосредотачиваясь на обороне и не проводя активных наступательных действий. Одним из таких примеров является Первая мировая война.
Победит тот, кто на 30 минут продержится дольше,
– сказал военный.
В то же время Дмитрий Филатов отметил, что Украина уже давно находится в войне на истощение. Но в отличие от Первой мировой, сейчас есть большое социальное влияние. По словам "Перуна", СМИ формируют мнение, в Украине чувствительное к раздражителям общество, и оно начинает требовать от власти каких-то решений.
"Если брать и оценивать наши способности, то давно нужно было построить линию из оборонительных сооружений и препятствий, таких как противотанковые рвы в 3 ряда и осознавать, что рано или поздно мы дойдем до этих рубежей", – объяснил "Перун".
Военный подчеркнул, что вопрос стоит в том, что надо продолжать борьбу, потому что само продолжение борьбы уже является частично победой с нашей стороны.
Филатов подчеркнул, что Украина не проиграла эту войну, наши граждане не сдались, а ход войны – это уже маневры. Поэтому к этому надо относиться более спокойно и осознавать силы противника, четко оценивать свои силы, способности своих войск, как физические, так и моральные ресурсы, которые мы готовы потратить.
Менее цивилизованные страны всегда в войне платят жизнями своих солдат. Более цивилизованные – тратят деньги. Наша страна сейчас где-то посередине. То есть у нас нет денег, чтобы достаточно тратить, но и на самом деле у нас нет столько человеческих жизней, чтобы вызывающе к ним относиться,
– отметил командир 1-го ОШП.
Относительно денег, "Перун" отметил, что этот вопрос лежит больше в такой политической плоскости, но он не является нерешаемым.
"Надо осознать, что это война не только Украины с Россией. Это война цивилизованного мира с авторитарными государствами. И здесь, я думаю, многие европейские страны на нашей стороне. И если мы правильно будем использовать ресурсы, они до последнего будут нас поддерживать", – резюмировал Филатов.
Что еще говорил "Перун" в интервью?
Дмитрий Филатов отметил, что мобилизация дает пополнение его подразделения, однако оно сократилось, что свидетельствует о провале процесса. По словам военного, эти проблемы можно решить, в частности включить 1-й ОШП в программу "Контракт 18 – 24".
Относительно прорыва россиян в районе Доброполья "Перун" отметил, что это произошло вследствие того, что в Украине очень критически не хватает пехоты по сравнению с противником. А у врага войск больше и это дает возможность искать слабые места в нашей обороне.
Сейчас, по словам военного, ситуация в районе Доброполья стабилизирована. Однако враг пытается изолировать пути поставки, с помощью FPV-дронов для поражения логистики Сил обороны.