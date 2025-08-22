Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ – Дмитрий "Перун" Филатов.

Каким образом Украина может победить на поле боя?

"Перун" объяснил, что есть хорошие исторические примеры того, как государства побеждали в войнах, сосредотачиваясь на обороне и не проводя активных наступательных действий. Одним из таких примеров является Первая мировая война.

Победит тот, кто на 30 минут продержится дольше,

– сказал военный.

В то же время Дмитрий Филатов отметил, что Украина уже давно находится в войне на истощение. Но в отличие от Первой мировой, сейчас есть большое социальное влияние. По словам "Перуна", СМИ формируют мнение, в Украине чувствительное к раздражителям общество, и оно начинает требовать от власти каких-то решений.

"Если брать и оценивать наши способности, то давно нужно было построить линию из оборонительных сооружений и препятствий, таких как противотанковые рвы в 3 ряда и осознавать, что рано или поздно мы дойдем до этих рубежей", – объяснил "Перун".

Военный подчеркнул, что вопрос стоит в том, что надо продолжать борьбу, потому что само продолжение борьбы уже является частично победой с нашей стороны.

Филатов подчеркнул, что Украина не проиграла эту войну, наши граждане не сдались, а ход войны – это уже маневры. Поэтому к этому надо относиться более спокойно и осознавать силы противника, четко оценивать свои силы, способности своих войск, как физические, так и моральные ресурсы, которые мы готовы потратить.

Менее цивилизованные страны всегда в войне платят жизнями своих солдат. Более цивилизованные – тратят деньги. Наша страна сейчас где-то посередине. То есть у нас нет денег, чтобы достаточно тратить, но и на самом деле у нас нет столько человеческих жизней, чтобы вызывающе к ним относиться,

– отметил командир 1-го ОШП.

Относительно денег, "Перун" отметил, что этот вопрос лежит больше в такой политической плоскости, но он не является нерешаемым.

"Надо осознать, что это война не только Украины с Россией. Это война цивилизованного мира с авторитарными государствами. И здесь, я думаю, многие европейские страны на нашей стороне. И если мы правильно будем использовать ресурсы, они до последнего будут нас поддерживать", – резюмировал Филатов.

