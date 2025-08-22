Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів командир 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ – Дмитро "Перун" Філатов.

Яким чином Україна може перемогти на полі бою?

"Перун" пояснив, що є хороші історичні приклади того, як держави перемагали у війнах, зосереджуючись на обороні та не проводячи активних наступальних дій. Одним із таких прикладів є Перша світова війна.

Переможе той, хто на 30 хвилин протримається довше,

– сказав військовий.

Водночас Дмитро Філатов наголосив, що Україна вже давно перебуває у війні на виснаження. Але на відміну від Першої світової, наразі є великий соціальний вплив. За словами "Перуна", ЗМІ формують думку, в Україні чутливе до подразників суспільство, і воно починає вимагати від влади якихось рішень.

"Якщо брати й оцінювати наші спроможності, то давно потрібно було побудувати лінію з оборонних споруд та перешкод, таких як протитанкові рови в 3 ряди й усвідомлювати, що рано чи пізно ми дійдемо до цих рубежів", – пояснив "Перун".

Військовий підкреслив, що питання стоїть в тому, що треба продовжувати боротьбу, бо саме продовження боротьби вже є частково перемогою з нашого боку.

Філатов підкреслив, що Україна не програла цю війну, наші громадяни не здалися, а перебіг війни – це вже маневри. Тому до цього треба ставитися більш спокійно й усвідомлювати сили противника, чітко оцінювати свої сили, спроможності своїх військ, як фізичні, так і моральні ресурси, які ми готові витратити.

Менш цивілізовані країни завжди у війні платять життями своїх солдатів. Більш цивілізовані – витрачають гроші. Наша країна зараз десь посередині. Тобто у нас немає грошей, щоб достатньо витрачати, але й насправді в нас немає стільки людських життів, щоб зухвало до них ставитися,

– зауважив командир 1-го ОШП.

Стосовно грошей, "Перун" наголосив, що це питання лежить більше в такій політичній площині, але воно не є невирішуваним.

"Треба усвідомити, що це війна не тільки України з Росією. Це війна цивілізованого світу з авторитарними державами. І тут, я думаю, багато європейських країн на нашому боці. І якщо ми правильно будемо використовувати ресурси, вони до останнього будуть нас підтримувати", – резюмував Філатов.

