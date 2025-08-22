Ми давно у війні на виснаження, – "Перун" відповів, як Україна може перемогти на полі бою
- Україна може перемогти на полі бою, зосереджуючись на обороні, а не наступальних діях, як це було в Першій світовій війни, сказав "Перун".
- Дмитро Філатов наголошує на важливості продовження боротьби, адекватної оцінки власних та ворожих сил, і розумного використання ресурсів.
- Командир підкреслює, що Україна не програла війну, а її громадяни не здалися, а подальший перебіг війни – це вже маневри.
Україна може перемогти на полі бою, навіть в умовах зосередження на обороні та непроведенні наступальних дій. Наразі наша країна з ворогом перебуває у війні на виснаження.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів командир 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ – Дмитро "Перун" Філатов.
Яким чином Україна може перемогти на полі бою?
"Перун" пояснив, що є хороші історичні приклади того, як держави перемагали у війнах, зосереджуючись на обороні та не проводячи активних наступальних дій. Одним із таких прикладів є Перша світова війна.
Переможе той, хто на 30 хвилин протримається довше,
– сказав військовий.
Водночас Дмитро Філатов наголосив, що Україна вже давно перебуває у війні на виснаження. Але на відміну від Першої світової, наразі є великий соціальний вплив. За словами "Перуна", ЗМІ формують думку, в Україні чутливе до подразників суспільство, і воно починає вимагати від влади якихось рішень.
"Якщо брати й оцінювати наші спроможності, то давно потрібно було побудувати лінію з оборонних споруд та перешкод, таких як протитанкові рови в 3 ряди й усвідомлювати, що рано чи пізно ми дійдемо до цих рубежів", – пояснив "Перун".
Військовий підкреслив, що питання стоїть в тому, що треба продовжувати боротьбу, бо саме продовження боротьби вже є частково перемогою з нашого боку.
Філатов підкреслив, що Україна не програла цю війну, наші громадяни не здалися, а перебіг війни – це вже маневри. Тому до цього треба ставитися більш спокійно й усвідомлювати сили противника, чітко оцінювати свої сили, спроможності своїх військ, як фізичні, так і моральні ресурси, які ми готові витратити.
Менш цивілізовані країни завжди у війні платять життями своїх солдатів. Більш цивілізовані – витрачають гроші. Наша країна зараз десь посередині. Тобто у нас немає грошей, щоб достатньо витрачати, але й насправді в нас немає стільки людських життів, щоб зухвало до них ставитися,
– зауважив командир 1-го ОШП.
Стосовно грошей, "Перун" наголосив, що це питання лежить більше в такій політичній площині, але воно не є невирішуваним.
"Треба усвідомити, що це війна не тільки України з Росією. Це війна цивілізованого світу з авторитарними державами. І тут, я думаю, багато європейських країн на нашому боці. І якщо ми правильно будемо використовувати ресурси, вони до останнього будуть нас підтримувати", – резюмував Філатов.
Що ще говорив "Перун" в інтерв'ю?
Дмитро Філатов зазначив, що мобілізація дає поповнення його підрозділу, однак воно скоротилося, що свідчить про провал процесу. За словами військового, ці проблеми можна розв'язати, зокрема включити 1-й ОШП до програми "Контракт 18 – 24".
Стосовно прориву росіян у районі Добропілля "Перун" наголосив, що це сталося внаслідок того, що в України дуже критично не вистачає піхоти у порівнянні з противником. А у ворога військ більше і це дає можливість шукати слабкі місця в нашій обороні.
Наразі, за словами військового, ситуація у районі Добропілля стабілізована. Однак ворог намагається ізолювати шляхи постачання, за допомогою FPV-дронів для ураження логістики Сил оборони.