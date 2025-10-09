Россия сейчас имеет стратегическое окно возможностей, она реализует свою давнюю мечту – вести войну против всех благодаря донорам. Ведь она не является технологически развитой страной. Если убрать Китай, то Россия быстро упадет.

Об этом в интервью 24 Канала отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, объяснив, что российско-украинская война полностью перестроила Россию. Страна-агрессор сегодня реализует единственную возможную конкурентную концепцию – войну.

Как война против Украины изменила Россию?

Советник председателя ОПУ подчеркнул, что Кремль обнулил все правила, в том числе международное право. Сейчас России уже позволяет себе запустить большое количество дронов на чужие территории, имитировать атаки, блокировать тем самым работу иностранных оборонных концернов, аэропортов, вести агрессивные действия в Балтийской акватории, демонстративно перерезать в море оптокабели.

По словам Подоляка, Россия может только сегодня, воспользовавшись моментом, получить доходность от конкурентной концепции войны, ведь условно завтра таких возможностей у нее уже не будет.

Поэтому это и есть последняя война Путина, в этом и трагизм ситуации. Потому что все те войны, которые он вел раньше (в Сирии, Грузии, Африке), были локальные. Там использовалась небольшая часть милитарного ресурса и спецназовцев,

– отметил Подоляк.

В период тех войн, как отметил советник председателя ОПУ, не было мобилизации, перестройки экономики и общества в России, а пропаганда была менее агрессивной по отношению к глобальному конфликту.

Сейчас Россия превращает свое общество в милитарный лагерь, где нет никаких правил, альтернатив, кроме одного: или работать на ВПК, или умереть за Россию на фронте. Подоляк отметил, что Россия сбросила с себя псевдодемократическую маску и полностью стала такой, какой всегда была – максимально агрессивной, милитарной, примитивной страной с очень низким качеством жизни.

Эта страна, по его мнению, будет существовать в таком виде пока не получит хорошую взбучку. Если этого не произойдет, Россия будет только увеличивать объемы войны, не только гибридной (как вот в Европе), но и горячих фаз.

Что может начаться в России после войны?

Если заставить страну-агрессора остановить боевые действия, тогда внутри нее, как прогнозирует Подоляк, начнется процесс конфликтности. Вся выстроенная Путиным вертикаль сломается, потому что он мечту тотальной бесконечной войны не реализует, как и не получит контроль над пространством бывшего СССР.

"Тогда к нему возникнут вопросы со стороны российских ультрапатриотов. С другой стороны социальные последствия войны все равно заставят людей выходить на протесты", – подытожил Подоляк.

