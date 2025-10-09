Последняя война Путина: у Зеленского раскрыли план главы Кремля
- Война превратила российское общество в милитаристский лагерь, без правил и альтернатив, и в случае ее завершения в России могут начаться внутренние конфликты.
- Ранее войны России были локальными, а сегодняшняя в Украине имеет существенные отличия от предыдущих.
Россия сейчас имеет стратегическое окно возможностей, она реализует свою давнюю мечту – вести войну против всех благодаря донорам. Ведь она не является технологически развитой страной. Если убрать Китай, то Россия быстро упадет.
Об этом в интервью 24 Канала отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, объяснив, что российско-украинская война полностью перестроила Россию. Страна-агрессор сегодня реализует единственную возможную конкурентную концепцию – войну.
Как война против Украины изменила Россию?
Советник председателя ОПУ подчеркнул, что Кремль обнулил все правила, в том числе международное право. Сейчас России уже позволяет себе запустить большое количество дронов на чужие территории, имитировать атаки, блокировать тем самым работу иностранных оборонных концернов, аэропортов, вести агрессивные действия в Балтийской акватории, демонстративно перерезать в море оптокабели.
По словам Подоляка, Россия может только сегодня, воспользовавшись моментом, получить доходность от конкурентной концепции войны, ведь условно завтра таких возможностей у нее уже не будет.
Поэтому это и есть последняя война Путина, в этом и трагизм ситуации. Потому что все те войны, которые он вел раньше (в Сирии, Грузии, Африке), были локальные. Там использовалась небольшая часть милитарного ресурса и спецназовцев,
– отметил Подоляк.
В период тех войн, как отметил советник председателя ОПУ, не было мобилизации, перестройки экономики и общества в России, а пропаганда была менее агрессивной по отношению к глобальному конфликту.
Сейчас Россия превращает свое общество в милитарный лагерь, где нет никаких правил, альтернатив, кроме одного: или работать на ВПК, или умереть за Россию на фронте. Подоляк отметил, что Россия сбросила с себя псевдодемократическую маску и полностью стала такой, какой всегда была – максимально агрессивной, милитарной, примитивной страной с очень низким качеством жизни.
Эта страна, по его мнению, будет существовать в таком виде пока не получит хорошую взбучку. Если этого не произойдет, Россия будет только увеличивать объемы войны, не только гибридной (как вот в Европе), но и горячих фаз.
Что может начаться в России после войны?
Если заставить страну-агрессора остановить боевые действия, тогда внутри нее, как прогнозирует Подоляк, начнется процесс конфликтности. Вся выстроенная Путиным вертикаль сломается, потому что он мечту тотальной бесконечной войны не реализует, как и не получит контроль над пространством бывшего СССР.
"Тогда к нему возникнут вопросы со стороны российских ультрапатриотов. С другой стороны социальные последствия войны все равно заставят людей выходить на протесты", – подытожил Подоляк.
Война России против Украины: последние заявления Путина
Российский диктатор во время совещания с представителями минобороны и генштаба 7 октября заявил, что принятые Россией решения в 2022 году были правильными. Путин утверждает, что российская армия сейчас имеет стратегическое преимущество на поле боя. Он озвучил, что Россия должна достичь всех своих целей в рамках так называемой "сво".
5 октября Путин в очередной раз прокомментировал возможность передачи Соединенными Штатами дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Он заявил, что этот шаг только навредит отношениям Вашингтона и Москвы. Глава Кремля также добавил, что уверен в том, что это оружие не повлияет на соотношение сил на фронте.
Ранее 2 октября во время сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин призвал Трампа, который сравнил российскую армию с "бумажным тигром" и сказал, что она застряла в войне, "прийти и попытаться разобраться" с ним.