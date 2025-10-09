Росія зараз має стратегічне вікно можливостей, вона реалізує свою давню мрію – вести війну проти всіх завдяки донорам. Адже вона не є технологічно розвинутою країною. Якщо прибрати Китай, то Росія швидко впаде.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, пояснивши, що російсько-українська війна повністю перебудувала Росію. Країна-агресорка сьогодні реалізує єдину можливу конкурентну концепцію – війну.

Дивіться також "Є великий ризик": Зеленський заявив, що Путін може почати світову війну

Як війна проти України змінила Росію?

Радник голови ОПУ підкреслив, що Кремль занулив всі правила, у тому числі міжнародне право. Нині Росії вже дозволяє собі запустити велику кількість дронів на чужі території, імітувати атаки, блокувати тим самим роботу іноземних оборонних концернів, аеропортів, вести агресивні дії в Балтійській акваторії, демонстративно перерізати в морі оптокабелі.

Зі слів Подоляка, Росія може тільки сьогодні, скориставшись миттю, отримати дохідність від конкурентної концепції війни, адже умовно завтра таких можливостей в неї вже не буде.

Тому це і є остання війна Путіна, в цьому й трагізм ситуації. Бо всі ті війни, які він вів раніше (в Сирії, Грузії, Африці), були локальні. Там використовувалась невелика частина мілітарного ресурсу і спецпризначенців,

– зазначив Подоляк.

В період тих війн, як зауважив радник голови ОПУ, не було мобілізації, перебудови економіки й суспільства в Росії, а пропаганда була менш агресивною стосовно глобального конфлікту.

Нині Росія перетворює своє суспільство на мілітарний табір, де немає ніяких правил, альтернатив, окрім одного: або працювати на ВПК, або вмерти за Росію на фронті. Подоляк наголосив, що Росія скинула з себе псевдодемократичну маску і повністю стала такою, якою завжди була – максимально агресивною, мілітарною, примітивною країною з дуже низькою якістю життя.

Ця країна, на його думку, існуватиме у такому вигляді поки не отримає доброго прочухана. Якщо цього не станеться, Росія буде тільки збільшувати обсяги війни, не лише гібридної (як от в Європі), а й гарячих фаз.

Що може початися в Росії після війни?

Якщо примусити країні-агресору зупинити бойові дії, тоді всередині неї, як прогнозує Подоляк, почнеться процес конфліктності. Вся збудована Путіним вертикаль зламається, тому що він мрію тотальної нескінченної війни не реалізує, як і не отримає контроль над простором колишнього СРСР.

"Тоді до нього виникнуть питання з боку російських ультрапатріотів. З іншого боку соціальні наслідки війни все одно змусять людей виходити на протести", – підсумував Подоляк.

Війна Росії проти України: останні заяви Путіна