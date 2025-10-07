Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "The Moscow Times".

Що сказав Путін?

Путін на нараді з керівництвом міноборони та генштабу Росії заявив, що їхнє "завдання" залишається незмінним.

Ми повинні забезпечити безумовне досягнення всіх цілей, які стоять перед військами в процесі спеціальної військової операції. Давайте почнемо цю роботу – подивимося, як ми рухаємося до цієї мети,

– сказав він.

Президент країни-терористки нагадав, що 30 вересня росіяни відзначали "день возз'єднання" окупованих українських територій з Росією. Він цинічно заявив, що жителі цих регіонів нібито "переважною більшістю" проголосували за приєднання до Росії.

"Це підтверджує, що рішення, прийняті в лютому 2022 року, були правильними і своєчасними", – видав Путін.

На думку диктатора, стратегічна ініціатива на фронті наразі належить Росії. Він вирішив, що ЗСУ відступають по всій лінії фронту, а Київ, намагаючись показати успіхи перед Заходом, б'є по мирних об'єктах вглиб Росії.

Глава Кремля також "прозвітував", що нібито російські сили "звільнили" 5 тисяч квадратних кілометрів та 219 населених пунктів.

Окрім того, Путін доручив посилити захист інфраструктури, зокрема енергетику, та зазначив, що ОПК повністю забезпечує фронт та швидко розробляє нові види озброєнь.

Не забув він також звернутися до окупантів, цинічно висловивши їм слова подяки за "мужність та героїзм".

