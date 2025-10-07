Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал The Moscow Times.

Что сказал Путин?

Путин на совещании с руководством минобороны и генштаба России заявил, что их "задача" остается неизменной.

Мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в процессе специальной военной операции. Давайте начнем эту работу – посмотрим, как мы движемся к этой цели,

– сказал он.

Президент страны-террористки напомнил, что 30 сентября россияне отмечали "день воссоединения" оккупированных украинских территорий с Россией. Он цинично заявил, что жители этих регионов якобы "подавляющим большинством" проголосовали за присоединение к России.

"Это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными", – выдал Путин.

По мнению диктатора, стратегическая инициатива на фронте сейчас принадлежит России. Он решил, что ВСУ отступают по всей линии фронта, а Киев, пытаясь показать успехи перед Западом, бьет по мирным объектам вглубь России.

Глава Кремля также "отчитался", что якобы российские силы "освободили" 5 тысяч квадратных километров и 219 населенных пунктов.

Кроме того, Путин поручил усилить защиту инфраструктуры, в частности энергетику, и отметил, что ОПК полностью обеспечивает фронт и быстро разрабатывает новые виды вооружений.

Не забыл он также обратиться к оккупантам, цинично выразив им слова благодарности за "мужество и героизм".

