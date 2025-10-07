Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал The Moscow Times.
Что сказал Путин?
Путин на совещании с руководством минобороны и генштаба России заявил, что их "задача" остается неизменной.
Мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в процессе специальной военной операции. Давайте начнем эту работу – посмотрим, как мы движемся к этой цели,
– сказал он.
Президент страны-террористки напомнил, что 30 сентября россияне отмечали "день воссоединения" оккупированных украинских территорий с Россией. Он цинично заявил, что жители этих регионов якобы "подавляющим большинством" проголосовали за присоединение к России.
"Это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными", – выдал Путин.
По мнению диктатора, стратегическая инициатива на фронте сейчас принадлежит России. Он решил, что ВСУ отступают по всей линии фронта, а Киев, пытаясь показать успехи перед Западом, бьет по мирным объектам вглубь России.
Глава Кремля также "отчитался", что якобы российские силы "освободили" 5 тысяч квадратных километров и 219 населенных пунктов.
Кроме того, Путин поручил усилить защиту инфраструктуры, в частности энергетику, и отметил, что ОПК полностью обеспечивает фронт и быстро разрабатывает новые виды вооружений.
Не забыл он также обратиться к оккупантам, цинично выразив им слова благодарности за "мужество и героизм".
Последние заявления российского диктатора
После заявлений Трампа о возможной передаче Украине ракет Tomahawk Путин заявил, что это решение не изменит соотношение сил на поле боя. Также диктатор считает, что такие действия могут навредить отношениям между Россией и США.
На днях Путин также заявил, что Украина нанесла удары по Запорожской АЭС, и пригрозил зеркальным ответом.
Кроме того, Путин "пошутил", что больше не будет запускать дроны в Данию. Цинично оправдываясь, он сравнил эти с инцидентами с НЛО и заявил, что Россия не имеет беспилотников, которые бы долетали так далеко.