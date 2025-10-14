Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что ударные дроны расширили так называемую "килл-зону" на линии боевого соприкосновения. Теперь она достигает 10 километров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Сырского на его фейсбук-странице.

К теме "Враг дорого платит": Сырский назвал количество поражений в России за прошлый месяц

Что сказал Сырский о расширении "килл-зоны"?

Александр Сирский отметил, что в условиях расширения "килл-зоны" на фронте для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают способности нашей логистики и военной медицины.

Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье. Подчеркнул это во время ежемесячного рабочего совещания по вопросам медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины,

– отметил генерал.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что заслушал содержательный доклад по применению инновационного инструментария медицинской службой 106-й отдельной бригады территориальной обороны. Речь идет о профессиональных консультациях, которые предоставляют врачи тыловых госпиталей военнослужащим в районах выполнения боевых задач с помощью портативных комплексов FMC.

"Эта система позволяет проводить защищенные онлайн-консультации с передачей данных ЭКГ, дерматоскопии, ультрасоноскопии, отоскопии в случае большого расстояния от линии соприкосновения до госпиталей и медицинских учреждений, в которых есть узкопрофессиональные специалисты", – пояснил Сырский.

По словам генерала, в воинские части поступила первая партия такого оборудования и уже есть результаты его применения. Поэтому полученный практический опыт следует масштабировать и распространять в войсках.

Это и применение информационно-коммуникационных технологий, и эвакуация раненых с поля боя с помощью наземных роботизированных комплексов, и другие технологические и организационные решения. Продолжается также работа по цифровизации учета медицинской помощи военнослужащим ВС Украины. Уменьшаем количество бумаг, освобождаем пациентов от лишней бюрократической волокиты,

– отметил главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский подчеркнул, что командование ВСУ уделяет внимание всем направлениям совершенствования медицинской службы. Ведь прежде всего надо работать для сохранения жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт.

Как дроны меняют войну в Украине?