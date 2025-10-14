"Кілл-зона" на фронті суттєво розширена та вже сягає 10 кілометрів, – Сирський
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що "кілл-зона" на фронті розширена до 10 кілометрів завдяки ударним дронам, що вимагає покращення логістики та військової медицини.
- Сирський підкреслив важливість інноваційного медичного обладнання та цифровізації обліку медичної допомоги для ефективної евакуації та збереження життя військових.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ударні дрони розширили так звану "кілл-зону" на лінії бойового зіткнення. Тепер вона сягає 10 кілометрів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олександра Сирського на його фейсбук-сторінці.
Що сказав Сирський про розширення "кілл-зони"?
Олександр Сирський наголосив, що за умов розширення "кілл-зони" на фронті для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини.
Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров'я. Наголосив на цьому під час щомісячної робочої наради з питань медичного забезпечення Збройних Сил України,
– зазначив генерал.
Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що заслухав змістовну доповідь щодо застосування інноваційного інструментарію медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Йдеться про фахові консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовослужбовцям у районах виконання бойових завдань за допомогою портативних комплексів FMC.
"Ця система дозволяє проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, у яких є вузькофахові спеціалісти", – пояснив Сирський.
За словами генерала, до військових частин надійшла перша партія такого обладнання і вже є результати його застосування. Тому отриманий практичний досвід варто масштабувати й поширювати у військах.
Це й застосування інформаційно-комунікаційних технологій, і евакуація поранених із поля бою за допомогою наземних роботизованих комплексів, і інші технологічні та організаційні рішення. Триває також робота щодо цифровізації обліку медичної допомоги військовослужбовцям ЗС України. Зменшуємо кількість паперів, звільняємо пацієнтів від зайвої бюрократичної тяганини,
– зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Олександр Сирський підкреслив, що командування ЗСУ приділяє увагу всім напрямкам вдосконалення медичної служби. Адже насамперед треба працювати для збереження життя і здоров'я захисників України, які тримають на собі фронт.
Як дрони змінюють війну в Україні?
Журналісти Forbes писали, що наземні дрони стають важливою частиною логістики на фронті, зменшуючи ризик для особового складу під час доставлення припасів і евакуації поранених. Наразі як Росія, так і Україна активно розвивають цей напрямок.
За допомогою дронів уже навіть навчилися збивати ворожу авіацію. Так, українські військові з батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" змогли знищити російський гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів за допомогою FPV-дрона Shrike, який вартує лише 500 доларів.
Цікаво, що голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповідав в етері 24 Каналу, що у багатьох українських підрозділах на фронті є власні дронові майстерні. Вони дозволяють надзвичайно швидко вдосконалювати зброю та готуватися до нових викликів на фронті.