Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ударні дрони розширили так звану "кілл-зону" на лінії бойового зіткнення. Тепер вона сягає 10 кілометрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олександра Сирського на його фейсбук-сторінці.

Що сказав Сирський про розширення "кілл-зони"?

Олександр Сирський наголосив, що за умов розширення "кілл-зони" на фронті для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини.

Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров'я. Наголосив на цьому під час щомісячної робочої наради з питань медичного забезпечення Збройних Сил України,

– зазначив генерал.

Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що заслухав змістовну доповідь щодо застосування інноваційного інструментарію медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Йдеться про фахові консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовослужбовцям у районах виконання бойових завдань за допомогою портативних комплексів FMC.

"Ця система дозволяє проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, у яких є вузькофахові спеціалісти", – пояснив Сирський.

За словами генерала, до військових частин надійшла перша партія такого обладнання і вже є результати його застосування. Тому отриманий практичний досвід варто масштабувати й поширювати у військах.

Це й застосування інформаційно-комунікаційних технологій, і евакуація поранених із поля бою за допомогою наземних роботизованих комплексів, і інші технологічні та організаційні рішення. Триває також робота щодо цифровізації обліку медичної допомоги військовослужбовцям ЗС України. Зменшуємо кількість паперів, звільняємо пацієнтів від зайвої бюрократичної тяганини,

– зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський підкреслив, що командування ЗСУ приділяє увагу всім напрямкам вдосконалення медичної служби. Адже насамперед треба працювати для збереження життя і здоров'я захисників України, які тримають на собі фронт.

