Взрывы в России и массированный обстрел Кременчуга: хронология 1387 дня войны
В четверг, 11 декабря, в Украине продолжается 1387 день войны. Силы обороны продолжают сдерживать российские войска, пока те бросают все силы на захват территорий и терроризируют мирные украинские города.
24 Канал подытожил важнейшие события 1387 дня полномасштабной войны. Так, об основных заявлениях лидеров мира, новые пакеты международной поддержки, ситуацию на фронте, а также о последствиях очередных вражеских атак читайте в этом материале.
Какие основные новости за 11 декабря?
США выделяют 800 миллионов долларов военной помощи Украине
Одним из главных решений для Украины является продолжение финансирования программы USAI. Принятие нового оборонного бюджета США предусматривает 800 миллионов долларов помощи Украине: по 400 миллионов ежегодно в течение двух лет.
Эта инициатива позволяет США напрямую покупать у производителей нужное вооружение и технику для ВСУ, не изымая их из собственных военных запасов.
Вражеские военно-промышленные объекты были под атакой беспилотников
По данным OSINT-сообществ, в Дорогобугском районе Смоленщины беспилотники попали по Дорогобугской ТЭЦ, расположенной рядом с промышленными площадками химкомбината. Станция имеет около 90 МВт электрической мощности и обеспечивает энергией предприятия, работающие на российскую армию.
Также дроны атаковали химический завод "Акрон" в Великом Новгороде – одного из крупнейших производителей минеральных удобрений, аммиака и азотных соединений, часть которых может использоваться в производстве взрывчатых веществ.
Дроны ударили по России: взрывы были и в Московской области
Мэр Москвы Сергей Собянин впервые сообщил о работе местной ПВО в 22:41, после чего количество БпЛА, направлявшихся в столицу, продолжало расти.
Из-за угрозы воздушного удара закрыли воздушное пространство и ввели план "Ковер" во всех московских аэропортах, остановив вылеты и посадки.
Около 02:00 Собянин заявил об атаке примерно 30 дронов.
Ночью под массированной атакой был Кременчуг
В Кременчугском районе Полтавщины воздушную тревогу ввели в 00:14.
По данным мониторинговых ресурсов, по Кременчугу ударили около трех десятков "Шахедов", по которым активно работала ПВО.
Около 01:30 в области также объявили угрозу баллистической атаки из-за зафиксированной скоростной воздушной цели.