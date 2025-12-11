Вибухи в Росії й масований обстріл Кременчука: хронологія 1387 дня війни

07:52, 11 грудня

Одним із головних рішень для України є продовження фінансування програми USAI. Ухвалення нового оборонного бюджету США передбачає 800 мільйонів доларів допомоги Україні: по 400 мільйонів щороку протягом двох років.

Ця ініціатива дає змогу США напряму купувати у виробників потрібне озброєння та техніку для ЗСУ, не вилучаючи їх із власних військових запасів.