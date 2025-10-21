Бойцы ССО переночевали на захваченных позициях и уничтожили подкрепление врага
- Бойцы ССО проникли на подконтрольную врагу территорию на Северо-Слобожанском направлении и уничтожили 13 россиян.
- Спецназовцы остались на захваченных позициях на ночевку и после успешной засады вернулись для подготовки к следующему заданию.
На Северо-Слобожанском направлении операторы ССО тихо проникли на подконтрольную врагу территорию. Они решили остаться на ночевку на захваченных позициях и там осуществить засаду на вражеские группы подкрепления.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.
Смотрите также Россияне в Покровске, на Днепропетровщине – новый прорыв: как изменилась линия фронта за неделю
Как воины ССО уничтожили врага?
Группа "А" 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций провела специальные действия на Северо-Слобожанском направлении в Сумской области.
Операторы ССО прошли за границу крайних украинских позиций и тихо проникли на подконтрольную врагу территорию. После проведенной доразведки, спецназовцы совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях,
– сообщают защитники.
После ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецназовцы ССО приняли решение остаться на ночевку на захваченных позициях и там осуществить засаду на вражеские группы подкрепления. По результатам специальных действий подтверждено уничтожение 13 россиян.
Воины провели специальные действия на Сумщине: смотрите видео
В ССО отметили, что группа спецназовцев успешно провела эксфильтрацию и готовится к следующему заданию.
Какие потери понесет враг?
Напомним, что за сутки 20 октября Россия потеряла 1130 военных и 37 боевых бронированных машин.
Общие потери России с начала вторжения составляют более 1 132 200 военных и 11 278 танков.
В эксклюзивном интервью 24 Каналу журналист по вопросам обороны в London Evening Standard Роберт Фокс объяснил, что Путин пытается увеличить армию, чтобы продолжать войну, однако из-за экономических трудностей приходится урезать выплаты контрактникам. Россия сталкивается с серьезными вызовами, ее экономика переживает неопределенность.