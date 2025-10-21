Бійці ССО переночували на захоплених позиціях та знищили підкріплення ворога на Сумщині
- Бійці ССО проникли на підконтрольну ворогу територію на Північно-Слобожанському напрямку та знищили 13 росіян.
- Спецпризначенці залишилися на захоплених позиціях на ночівлю і після успішної засідки повернулися для підготовки до наступного завдання.
На Північно-Слобожанському напрямку оператори ССО тихо проникли на підконтрольну ворогу територію. Вони вирішили залишитися на ночівлю на захоплених позиціях і там здійснити засідку на ворожі групи підкріплення.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.
Дивіться також Росіяни у Покровську, на Дніпропетровщині – новий прорив: як змінилася лінія фронту за тиждень
Як воїни ССО знищили ворога?
Група "А" 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій провела спеціальні дії на Північно-Слобожанському напрямку в Сумській області.
Оператори ССО пройшли за межу крайніх українських позицій та тихо проникли на підконтрольну ворогу територію. Після проведеної дорозвідки, спецпризначенці здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях,
– повідомляють захисники.
Після ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецпризначенці ССО прийняли рішення залишитися на ночівлю на захоплених позиціях і там здійснити засідку на ворожі групи підкріплення. За результатами спеціальних дій підтверджено знищення 13 росіян.
Воїни провели спеціальні дії на Сумщині: дивіться відео
У ССО наголосили, що група спецпризначенців успішно провела ексфільтрацію і готується до наступного завдання.
Яких втрат зазнає ворог?
Нагадаємо, що за добу 20 жовтня Росія втратила 1130 військових та 37 бойових броньованих машин.
Загальні втрати Росії з початку вторгнення становлять понад 1 132 200 військових та 11 278 танків.
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу журналіст з питань оборони у London Evening Standard Роберт Фокс пояснив, що Путін намагається збільшити армію, аби продовжувати війну, проте через економічні труднощі доводиться урізати виплати контрактникам. Росія стикається з серйозними викликами, її економіка переживає невизначеність.