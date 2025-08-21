Украина не раздумывает над проведением референдума о признании оккупированных территорий. Фактически оккупация происходит, но юридически ее признавать не собираются.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью изданию Corriere della Sera.

Может ли в Украине состояться референдум о признании российской оккупации территорий?

По словам Ермака, Украина реалистично смотрит на то, что Россия захватила часть территорий. Впрочем, никаких референдумов о признании этой оккупации не будет.

Мы не намерены уступать ни одной частью нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия. В то же время мы хотим прекратить войну и гарантировать, что она не повторится,

– заявил Ермак.

