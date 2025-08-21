У Зеленського відповіли, чи може відбутися референдум щодо визнання російської окупації
- Андрій Єрмак заявив, що Україна не планує проводити референдум щодо визнання російської окупації.
- Президент Зеленський обговорив з Дональдом Трампом ситуацію з окупацією Криму, зокрема, Трамп розкритикував міжнародну реакцію на анексію.
- Україна не має наміру поступатися окупованими територіями і прагне припинити війну.
Україна не роздумує над проведенням референдуму про визнання окупованих територій. Фактично окупація відбувається, але юридично її визнавати не збираються.
Про це розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю виданню Corriere della Sera.
Дивіться також Трамп сказав: те, що Україна вийшла з Криму – була велика помилка, – Зеленський
Чи може в Україні відбутися референдум щодо визнання російської окупації територій?
За словами Єрмака, Україна реалістично дивиться на те, що Росія захопила частину територій. Втім, жодних референдумів щодо визнання цієї окупації не буде.
Ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї. Водночас ми хочемо припинити війну та гарантувати, що вона не повториться,
– заявив Єрмак.
Окупація Криму: останні новини
- Під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський і Трамп обговорили окупацію Криму. Трамп вважає, що втрата Криму була помилкою Обами. Україна не мала виходити з півострова, а міжнародна реакція мала бути жорсткішою.
- Трамп заявив, що якби Крим був окупований під час його президентської каденції, це було б на перших шпальтах газет. Він також натякнув, що Володимир Зеленський може закінчити війну, відмовившись від Криму та вступу в НАТО. Однак і може продовжити боротися.