Взрывы в российском Ярославле и вражеские обстрелы Украины: хронология 1388 дня войны

В Украине продолжаются 1388 сутки полномасштабной войны. Противник сосредоточил максимум усилий на захвате земель и продолжает уничтожать энергетику Украины. Зато украинские военные активно противостоят оккупантам и проводят эффективные операции в тылу врага. В то же время происходят дипломатические встречи и консультации относительно мирного плана.

Об основных событиях российско-украинской войны, последствиях атак противника, а также о ситуации на международной арене читайте в материале 24 Канала.