В Украине продолжаются 1388 сутки полномасштабной войны. Противник сосредоточил максимум усилий на захвате земель и продолжает уничтожать энергетику Украины. Зато украинские военные активно противостоят оккупантам и проводят эффективные операции в тылу врага. В то же время происходят дипломатические встречи и консультации относительно мирного плана.