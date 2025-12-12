Про основні події російсько-української війни, наслідки атак противника, а також про ситуацію на міжнародній арені читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також У росіян "мінус" літак та 1400 вояк: втрати ворога на 12 грудня
Що сталося 12 грудня?
Ворог бив по Дніпропетровщині: є загиблий та постраждалі
Вночі російський БпЛА атакував Павлоград, внаслідок чого загинув 71-річний місцевий, ще четверо отримали поранення, серед них 54-річна жінка у важкому стані з опіками.
Вогонь охопив 5 приватних будинків, один з них повністю зруйнований.
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області / Фото Дніпропетровська ОДА
Пожежі вдалося ліквідувати.
Також через удар дрона зайнялася прибудова до гаража у Васильківській громаді Синельниківщини.
А через обстріли Нікопольщини пошкоджені приватний будинок і авто в районному центрі та Покровській громаді.
Упродовж останньої доби ворожа армія втратила 1 400 солдатів.
Серед інших втрат також літак, 2 танки, 6 броньованих машин, 16 артилерійських систем та 253 безпілотники.
Втрати росіян / Інфографіка Генштабу
Російський Ярославль був під атакою дронів: на місцевому НПЗ – пожежа
Над Ярославлем пролунала серія вибухів під час повітряної атаки.
Очевидці повідомляли про гул дронів у небі та спалахи з димом над окремими районами.
За даними як російських, так і українських джерел, ППО не змогла завадити ударам дронів по нафтопереробному заводу. Там спалахнула пожежа.
Трамп висловився про гарантії безпеки
Під час розмови з журналістами Дональд Трамп наголосив, що участь США у забезпеченні безпекових гарантій для України є вирішальною для завершення війни.
Він зазначив, що йдеться про авіаційну підтримку, розвіддані та інші заходи безпеки.
Водночас очільник Білого дому розкритикував Зеленського за його ставлення до американської концепції угоди.
Зеленський розповів про мирну угоду
План миру скоротили з 28 до 20 пунктів. Зеленський пояснив, що це лише базовий документ-рамка, а під кожен пункт, який потребує деталей, створять окремі документи.
Остаточний вигляд цих матеріалів залежить від фінальної версії 20-пунктного плану.
Зокрема економічний блок розроблятимуть Свириденко, Соболев, Качка та інші фахівці.
Кількість документів щодо безпекових гарантій поки не визначена, але вони мають забезпечити реальний захист від повторної агресії Росії.