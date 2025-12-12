07:30, 12 грудня

Під час розмови з журналістами Дональд Трамп наголосив, що участь США у забезпеченні безпекових гарантій для України є вирішальною для завершення війни.

Він зазначив, що йдеться про авіаційну підтримку, розвіддані та інші заходи безпеки.

Водночас очільник Білого дому розкритикував Зеленського за його ставлення до американської концепції угоди.