Про основні події російсько-української війни, наслідки атак противника, а також про ситуацію на міжнародній арені читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що сталося 12 грудня?

07:50, 12 грудня

Ворог бив по Дніпропетровщині: є загиблий та постраждалі

Вночі російський БпЛА атакував Павлоград, внаслідок чого загинув 71-річний місцевий, ще четверо отримали поранення, серед них 54-річна жінка у важкому стані з опіками.

Вогонь охопив 5 приватних будинків, один з них повністю зруйнований.


Наслідки обстрілів Дніпропетровської області / Фото Дніпропетровська ОДА

Пожежі вдалося ліквідувати.

Також через удар дрона зайнялася прибудова до гаража у Васильківській громаді Синельниківщини.

А через обстріли Нікопольщини пошкоджені приватний будинок і авто в районному центрі та Покровській громаді.

07:40, 12 грудня

Упродовж останньої доби ворожа армія втратила 1 400 солдатів.

Серед інших втрат також літак, 2 танки, 6 броньованих машин, 16 артилерійських систем та 253 безпілотники.


Втрати росіян / Інфографіка Генштабу

07:30, 12 грудня

Російський Ярославль був під атакою дронів: на місцевому НПЗ – пожежа

Над Ярославлем пролунала серія вибухів під час повітряної атаки.

Очевидці повідомляли про гул дронів у небі та спалахи з димом над окремими районами.

За даними як російських, так і українських джерел, ППО не змогла завадити ударам дронів по нафтопереробному заводу. Там спалахнула пожежа.

07:30, 12 грудня

Трамп висловився про гарантії безпеки

Під час розмови з журналістами Дональд Трамп наголосив, що участь США у забезпеченні безпекових гарантій для України є вирішальною для завершення війни.

Він зазначив, що йдеться про авіаційну підтримку, розвіддані та інші заходи безпеки.

Водночас очільник Білого дому розкритикував Зеленського за його ставлення до американської концепції угоди.

07:00, 12 грудня

Зеленський розповів про мирну угоду

План миру скоротили з 28 до 20 пунктів. Зеленський пояснив, що це лише базовий документ-рамка, а під кожен пункт, який потребує деталей, створять окремі документи.

Остаточний вигляд цих матеріалів залежить від фінальної версії 20-пунктного плану.

Зокрема економічний блок розроблятимуть Свириденко, Соболев, Качка та інші фахівці.

Кількість документів щодо безпекових гарантій поки не визначена, але вони мають забезпечити реальний захист від повторної агресії Росії.