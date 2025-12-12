Вибухи в російському Ярославлі та ворожі обстріли України: хронологія 1388 дня війни

08:15, 12 грудня

Внаслідок удару в Одеському районі пошкоджено об'єкти енергетики, склад, адміністративну будівлю та гараж. До того ж частина населених пунктів тимчасово без світла.

В Одесі пошкоджено житловий будинок та об'єкти цивільної інфраструктури, у Пересипському районі можливі перебої з водопостачанням.



Противник вдарив по Одещині / Фото Одеська МВА