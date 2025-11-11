Политический эксперт ответил, почему в Европе до сих пор нет единства перед российской угрозой
- Россия активно влияет на политические кампании в Европе через бизнес, что затрудняет единство перед угрозой с ее стороны.
- Популистские силы в Европе продолжают сеять раздор, несмотря на попытки Украины донести реальность российской угрозы.
Россия работает ради того, чтобы посеять раздор в Европе. К тому же много российского бизнеса расположено именно в европейских странах, все это влияет на отношение этих государств к войне.
Таким мнением в эфире 24 Канала поделился доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что немало российских бизнесменов влияют на политические кампании определенных стран. Так продолжается уже длительное время.
Смотрите также "Мучительный момент": Столтенберг объяснил, почему НАТО не закрыло небо над Украиной в 2022 году
Почему в Европе до сих пор верят России?
Сейчас Европа разрозненная, там появляется все больше политических сил, которые имеют роль если не пророссийских, то антивоенных посланников. Когда-то Россия выделяла большие средства, чтобы европейцы думали якобы войны никогда не будет и к ней не надо готовиться.
Такие популистские фразы очень легко воспринимаются. А если выйдет другой политик и скажет, что скоро Россия нападет, то понятно, что в это никто не захочет верить. Людям не нравится такая правда,
– подчеркнул Андрей Городницкий.
К сожалению, Европа очень медленно просыпается, избавляется от российского влияния, увеличивает свои военные бюджеты. В то же время все-таки есть ряд государств, которые начали активно инвестировать в оборону, они также увеличивают поддержку Украины.
Стоит помнить, что в Европе есть огромное количество людей, которые верят в популистские обещания, заявления, хоть они и никогда не осуществляют, но часть населения до сих пор их "потребляет". Впоследствии все это приводит к катастрофе.
Бороться с этим очень трудно. Украина проводит такую просветительскую работу уже 4 года, рассказывает, что происходит на самом деле, кто такая Россия, какой исторический подтекст. Однако многие люди до сих пор верят в "великую русскую культуру, историю",
– подчеркнул политический эксперт.
На самом деле Россия совсем другая: кровавая, террористическая – такую правду надо доносить Западу. Украина сама не справляется с этой задачей, нам нужна помощь. Но, к сожалению, популистов всегда проще и приятнее слушать.
Что говорят в Европе о войне в Украине?
- На выборах в Чехии победила популистская партия ANO. Изменения в отношении к Украине стали заметными сразу. Так новый спикер Палаты депутатов Томио Окамура решил лично снять со здания парламента сине-желтый флаг со здания парламента. Он назвал это "определенным символизмом".
- В Польше отметили, что за время войны предоставили Украине очень много помощи. Теперь ожидают ответных действий. Прежде всего говорится об исторической политике и экономической сфере. Также отмечают, что от мышления "звонок в Варшаву с просьбой помочь" – нужно отказаться.
- Бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что война в Украине может продолжаться еще очень долго, поэтому союзники Украины должны действовать активнее. Он назвал шаги, которые может сделать Запад. Это усиление ПВО, развертывание европейских войск и гарантии безопасности.