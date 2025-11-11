Політичний експерт відповів, чому в Європі досі немає єдності перед російською загрозою
- Росія активно впливає на політичні кампанії в Європі через бізнес, що ускладнює єдність перед загрозою з її боку.
- Популістські сили в Європі продовжують сіяти розбрат, незважаючи на спроби України донести реальність російської загрози.
Росія працює заради того, щоб посіяти розбрат у Європі. До того ж багато російського бізнесу розташовано саме у європейських країнах, все це впливає на ставлення цих держав до війни.
Такою думкою в ефірі 24 Каналу поділився доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що чимало російських бізнесменів впливають на політичні кампанії певних країн. Так продовжується вже тривалий час.
Чому у Європі досі вірять Росії?
Зараз Європа розрізнена, там з'являється дедалі більше політичних сил, які мають роль якщо не проросійських, то антивоєнних посланців. Колись Росія виділяла великі кошти, щоб європейці думали нібито війни ніколи не буде й до неї не треба готуватися.
Такі популістичні фрази дуже легко сприймаються. А якщо вийде інший політик і скаже, що скоро Росія нападе, то зрозуміло, що в це ніхто не захоче вірити. Людям не подобається така правда,
– підкреслив Андрій Городницький.
На жаль, Європа дуже повільно прокидається, позбувається російського впливу, збільшує свої військові бюджети. Водночас все-таки є низка держав, які почали активно інвестувати в оборону, вони також збільшують підтримку України.
Варто пам'ятати, що у Європі є величезна кількість людей, які вірять у популістичні обіцянки, заяви, хоч вони й ніколи не здійснюють, але частина населення досі їх "споживає". Згодом все це призводить до катастрофи.
Боротися з цим дуже важко. Україна проводить таку просвітницьку роботу вже 4 роки, розповідає, що відбувається насправді, хто така Росія, який є історичний підтекст. Однак багато людей досі вірять у "велику російську культуру, історію",
– наголосив політичний експерт.
Насправді Росія зовсім інша: кривава, терористична – таку правду треба доносити Заходу. Україна сама не справляється з цим завданням, нам потрібна допомога. Але, на жаль, популістів завжди простіше й приємніше слухати.
Що говорять у Європі про війну в Україні?
- На виборах у Чехії перемогла популістська партія ANO. Зміни у ставленні до України стали помітними одразу. Так новий спікер Палати депутатів Томіо Окамура вирішив особисто зняти з будівлі парламенту синьо-жовтий прапор. Він назвав це "певним символізмом".
- У Польщі наголосили, що за час війни надали Україні дуже багато допомоги. Тепер очікують дій у відповідь. Насамперед мовиться про історичну політику та економічну сферу. Також наголошують, що від мислення "дзвінок у Варшаву з проханням допомогти" – потрібно відмовитися.
- Колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен наголосив, що війна в Україні може тривати ще дуже довго, тому союзники України мають діяти активніше. Він назвав кроки, які може зробити Захід. Це посилення ППО, розгортання європейських військ і гарантії безпеки.