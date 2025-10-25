Находимся в острой фазе, но наши воины имеют успехи, – Пивненко о ситуации на фронте

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российские силы пытаются продвинуться вглубь украинских земель.

Однако украинские воины имеют успехи на поле боя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко в эфире телемарафона.

Что сказал Пивненко о ситуации на фронте?

По словам командующего Нацгвардии, сейчас продолжается острая фаза.

Мы сейчас находимся в острой фазе: Купянский, Покровский, Лиманский направления. Но скажу за военнослужащих Национальной гвардии – мы стоим на позициях, выполняем штурмовые действия,

– рассказал Пивненко.

Он отметил, что отдельные отряды специального назначения сейчас работают по Покровскому и Купянскому направлениям. На последнем из них они имеют успехи. Кроме этого, под Мирноградом украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию и отбросить врага, чтобы он перешел к оборонительным действиям.

В то же время Пивненко объясняет, что война не имеет никаких временных границ, поэтому временные промежутки в планировании есть, но они не всегда совпадают с реальностью. Он отметил, что до этого времени россияне планировали захватить Покровск, выйти на Краматорск и Славянск, но не смогли этого сделать благодаря действиям украинских сил.

