Перебуваємо у гострій фазі, але наші воїни мають успіхи, – Півненко про ситуацію на фронті

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російські сили намагаються просунутися вглиб українських земель.

Однак українські воїни мають успіхи на полі бою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар командувача Національної гвардії України Олександра Півненка в ефірі телемарафону.

Що сказав Півненко про ситуацію на фронті?

За словами командувача Нацгвардії, наразі триває гостра фаза.

Ми зараз перебуваємо у гострій фазі: Куп'янський, Покровський, Лиманський напрямки. Але скажу за військовослужбовців Національної гвардії – ми стоїмо на позиціях, виконуємо штурмові дії,

– розповів Півненко.

Він зазначив, що окремі загони спеціального призначення зараз працюють по Покровському та Куп'янському напрямах. На останньому з них вони мають успіхи. Окрім цього, під Мирноградом українським військам вдалося стабілізувати ситуацію та відкинути ворога, щоб він перейшов до оборонних дій.

Водночас Півненко пояснює, що війна не має жодних часових меж, тому часові проміжки в плануванні є, але вони не завжди збігаються з реальністю. Він зауважив, що до цього часу росіяни планували захопити Покровськ, вийти на Краматорськ і Слов'янськ, але не змогли цього зробити завдяки діям українських сил.

Війна в Україні: коротко про головні події на фронті