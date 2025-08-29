Война за Независимость: новый закон закрепил официальное название агрессии России против Украины
- Новый закон, подписанный Зеленским 29 августа, официально называет российско-украинскую войну Войной за независимость Украины, которая началась 19 февраля 2014 года.
- Закон впервые закрепляет в правовом поле понятие "рашизм" и определяет новые категории, такие как "национальная память" и "историческая антиукраинская пропаганда".
- Документ подчеркивает, что война является следствием российской имперской политики, направленной на уничтожение украинской государственности, включая оккупацию Крыма и агрессию в Донецкой и Луганской областях.
Новый закон, который подписал Владимир Зеленский 29 августа, определяет официальное название российско-украинской войны. Теперь она называется Войной за независимость Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
К теме 100% в этом виновата Россия, – Зеленский почтил память погибших гражданских в Киеве
Почему российско-украинская война получила название Война за Независимость?
В пояснительной записке к законопроекту №13273, подписанному Зеленским, указано, что Война за независимость Украины – это борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины против агрессии Российской Федерации, которая началась 19 февраля 2014 года.
Документ подчеркивает, что война является следствием последовательной российской имперской политики, направленной на отрицание и уничтожение украинской государственности и идентичности Украинского народа, и охватывает:
- временную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя;
- противодействие агрессии путем проведения антитеррористической операции, осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
- осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.
Также закон впервые закрепляет в правовом поле ряд новых категорий, среди которых:
- "национальная память";
- "государственная политика национальной памяти Украинского народа";
- "историческая антиукраинская пропаганда";
- "преступления против Украинского народа";
- "место памяти Украинского народа".
Отдельно на уровне Закона впервые подано определение понятия "рашизм" как гибридной тоталитарной идеологии, сочетающей черты российского шовинизма, империализма, а также практики коммунистического и нацистского режимов.
Как происходило голосование за закон, который закрепляет название Война за Независимость?
Украинский институт национальной памяти еще в 2023 году разработал законопроект во исполнение поручения правительства. Его принятие было необходимым, ведь вопросы исторической памяти до сих пор регулировались лишь частично и не имели единого законодательного подхода.
В мае 2025 года Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа".
Верховная Рада поддержала документ 21 августа, после этого в тот же день свою подпись под ним тогда поставил председатель парламента Руслан Стефанчук.