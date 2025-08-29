Новий закон, який підписав Володимир Зеленський 29 серпня, визначає офіційну назву російсько-української війни. Тепер вона називається Війною за Незалежність України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Верховної Ради України.

Чому російсько-українська війна отримала назву Війна за Незалежність?

У пояснювальній записці законопроєкту №13273, який підписав Зеленський, зазначено, що Війна за Незалежність України – боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України проти агресії Російської Федерації, яка розпочалась 19 лютого 2014 року.

Документ наголошує, що війна є наслідком послідовної російської імперської політики, спрямованої на заперечення та знищення

української державності та ідентичності Українського народу, та охоплює:

тимчасову окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

протидію агресії шляхом проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Також закон уперше закріплює у правовому полі низку нових категорій, серед яких:

"національна пам'ять";

"державна політика національної пам'яті Українського народу";

"історична антиукраїнська пропаганда";

"злочини проти Українського народу";

"місце пам'яті Українського народу".

Окремо на рівні Закону вперше подано визначення поняття "рашизм" як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує риси російського шовінізму, імперіалізму, а також практики комуністичного й нацистського режимів.

Як відбувалося голосування за закон, який закріплює назву Війна за Незалежність?