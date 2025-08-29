Війна за Незалежність: новий закон закріпив офіційну назву агресії Росії проти України
- Новий закон, підписаний Зеленським 29 серпня, офіційно називає російсько-українську війну Війною за Незалежність України, яка почалася 19 лютого 2014 року.
- Закон вперше закріплює в правовому полі поняття "рашизм" та визначає нові категорії, такі як "національна пам'ять" і "історична антиукраїнська пропаганда".
- Документ підкреслює, що війна є наслідком російської імперської політики, спрямованої на знищення української державності, включаючи окупацію Криму та агресію в Донецькій і Луганській областях.
Новий закон, який підписав Володимир Зеленський 29 серпня, визначає офіційну назву російсько-української війни. Тепер вона називається Війною за Незалежність України.
Чому російсько-українська війна отримала назву Війна за Незалежність?
У пояснювальній записці законопроєкту №13273, який підписав Зеленський, зазначено, що Війна за Незалежність України – боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України проти агресії Російської Федерації, яка розпочалась 19 лютого 2014 року.
Документ наголошує, що війна є наслідком послідовної російської імперської політики, спрямованої на заперечення та знищення
української державності та ідентичності Українського народу, та охоплює:
- тимчасову окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
- протидію агресії шляхом проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
- здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.
Також закон уперше закріплює у правовому полі низку нових категорій, серед яких:
- "національна пам'ять";
- "державна політика національної пам'яті Українського народу";
- "історична антиукраїнська пропаганда";
- "злочини проти Українського народу";
- "місце пам'яті Українського народу".
Окремо на рівні Закону вперше подано визначення поняття "рашизм" як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує риси російського шовінізму, імперіалізму, а також практики комуністичного й нацистського режимів.
Як відбувалося голосування за закон, який закріплює назву Війна за Незалежність?
Український інститут національної пам’яті ще у 2023 році розробив законопроєкт на виконання доручення уряду. Його ухвалення було необхідним, адже питання історичної пам'яті досі регулювалися лише частково та не мало єдиного законодавчого підходу.
У травні 2025 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу".
Верховна Рада підтримала документ 21 серпня, після цього того ж дня свій підпис під ним тоді поставив голова парламенту Руслан Стефанчук.