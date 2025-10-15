В России занервничали из-за возможной передачи Украине дальнобойного оружия. Кремль выдал очередную серию угроз, а озвучил их устами приближенных к российскому диктатору.

Российские пропагандисты угрожают сорвать Киевскую ГЭС. Как заметил в эфире 24 Канала журналист, блогер Роман Цимбалюк, это не единственные угрозы Владимира Путина.

Кто олицетворяет власть в России?

Пропагандисты, по указанию главы Кремля, говорят о разрушении Одессы, Харькова, Днепра, Сум, уничтожении инфраструктуры. Только за угрозу таких действий они заслужили справедливый ответ.

Если рисовать схему власти России, то там есть правительство, власть, но в публичном пространстве мы видим только Путина, Дмитрия Медведева, пресс-секретаря МИД Марии Захаровой и двух пропагандистов – Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву.

Это интересная конструкция. Ведь олицетворением российского нацизма является сотня людей. Первый десяток мы уже проговорили. Все остальные сами все поймут,

– отметил Роман Цимбалюк.

Он отметил, что украинский народ никуда не исчезнет, а все пропагандисты и преступники еще получат свое наказание.

Что в России говорят о войне?