Российские пропагандисты угрожают сорвать Киевскую ГЭС. Как заметил в эфире 24 Канала журналист, блогер Роман Цимбалюк, это не единственные угрозы Владимира Путина.
Кто олицетворяет власть в России?
Пропагандисты, по указанию главы Кремля, говорят о разрушении Одессы, Харькова, Днепра, Сум, уничтожении инфраструктуры. Только за угрозу таких действий они заслужили справедливый ответ.
Если рисовать схему власти России, то там есть правительство, власть, но в публичном пространстве мы видим только Путина, Дмитрия Медведева, пресс-секретаря МИД Марии Захаровой и двух пропагандистов – Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву.
Это интересная конструкция. Ведь олицетворением российского нацизма является сотня людей. Первый десяток мы уже проговорили. Все остальные сами все поймут,
– отметил Роман Цимбалюк.
Он отметил, что украинский народ никуда не исчезнет, а все пропагандисты и преступники еще получат свое наказание.
Что в России говорят о войне?
- Глава Кремля продолжает убеждать, что якобы ни на кого не нападал. Он цинично назвал войну "болью всех нас". Диктатор солгал, что российскую агрессию спровоцировало приближение НАТО к границам России.
- Кроме этого, он пригрозил членам Альянса ответом за якобы милитаризацию. Однако сначала Путин сказал, что Россия не будет нападать на страны НАТО, а затем обратился к европейским лидерам и попросил их "посмотреть, что происходит на улицах их городов".
- Представитель Путина заявил, что продолжают диалог с США по Украине. Но заметил, что между украинской и российской делегацией образовалась пауза в мирных переговорах.