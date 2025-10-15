Російські пропагандисти погрожують зірвати Київську ГЕС. Як зауважив в ефірі 24 Каналу журналіст, блогер Роман Цимбалюк, це не єдині погрози Володимира Путіна.
Хто уособлює владу у Росії?
Пропагандисти, за вказівкою очільника Кремля, говорять про руйнування Одеси, Харкова, Дніпра, Сум, знищення інфраструктури. Лише за погрозу таких дій вони заслужили на справедливу відповідь.
Якщо малювати схему влади Росії, то там є уряд, влада, але в публічному просторі ми бачимо лише Путіна, Дмитра Медведєва, речницю МЗС Марію Захарову та двох пропагандистів – Володимира Соловйова та Ольгу Скабєєву.
Це цікава конструкція. Адже уособленням російського нацизму є сотня людей. Перший десяток ми вже проговорили. Всі інші самі все зрозуміють,
– зауважив Роман Цимбалюк.
Він наголосив, що український народ нікуди не зникне, а всі пропагандисти та злочинці ще отримають своє покарання.
Що у Росії говорять про війну?
- Очільник Кремля продовжує переконувати, що нібито ні на кого не нападав. Він цинічно назвав війну "болем усіх нас". Диктатор збрехав, що російську агресію спровокувало наближення НАТО до кордонів Росії.
- Крім цього, він пригрозив членам Альянсу відповіддю за нібито мілітаризацію. Однак спершу Путін сказав, що Росія не нападатиме на країни НАТО, а потім звернувся до європейських лідерів та попросив їх "подивитися, що відбувається на вулицях їхніх міст".
- Речник Путіна заявив, що продовжують діалог зі США щодо України. Але зауважив, що між українською та російською делегацією утворилася пауза у мирних переговорах.