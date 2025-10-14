Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, підкресливши, що в ролі лідера, який веде тотальну війну, Путін себе не бачить. Для цього, з його слів, треба бути харизматичнішим, енергійнішим та сміливішим. Він цими якостями не володіє.

Який процес імітує Путін і для чого?

Наразі російський диктатор веде війну, яку з тими ресурсами, які він мобілізував, перемогти, як наголосив політолог, не вдасться. Він переконаний, що здобути перемогу на полі бою росіяни не зможуть, а от чи спроможні будуть захиститися у випадку українського наступу – покаже час.

"Путін зараз абсолютно точно у глухому куті в цій війні проти України. Про це кажуть всі, у тому числі й "Z-тники". Розв'язати цю безвихідь він не може. Він намагається імітувати відкриття другого фронту в Європі. В Україні не вдається, тож вирішив налякати європейців, щоб ті припинили допомагати українцям", – озвучив Ейдман.

Однак цього не відбувається, європейці не налякалися, а вживають відповідних заходів, аби себе захистити. Політолог зазначив, що до прикладу в Німеччині нарешті дозволили збивати дрони, хоча й не по всій території, а тільки над військовими об'єктами.

Зі слів Ейдмана, Європа пристосовується жити в умовах постійного гібридного терору з боку Путіна. Він впевнений, що відкриту війну з ЄС він не розпочне, бо в Росії сьогодні просто немає для цього сил та засобів.

В Україні росіяни вже пересуваються на віслюках, а на Європу на чому рушать, на велосипедах? Балтійські країни, які найбільш вразливі, звичайно готуються до гіршого,

– озвучив Ейдман.

Політолог прогнозує, що якщо Путін все-таки оголосив би в Росії мобілізацію, то першим завданням для російської армії він поставив би досягти перемоги в Україні, а другим – бити по Європі.

"Він би не зупинився, якби йому вдалося пройти через Україну. Першою ціллю стала б Молдова, можливостей захищатися у цієї країни дуже мало. Другий удар був би націлений проти країн Балтії. Це як в ситуації з Гітлером, його намагалися вгамувати, але ж він не зупинявся", – підсумував Ейдман.

Як Європа реагує на провокації Росії?