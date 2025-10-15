У Росії занервували через можливу передачу Україні далекобійної зброї. Кремль видав чергову серію погроз, а озвучив їх вустами наближених до російського диктатора.

Російські пропагандисти погрожують зірвати Київську ГЕС. Як зауважив в ефірі 24 Каналу журналіст, блогер Роман Цимбалюк, це не єдині погрози Володимира Путіна.

Хто уособлює владу у Росії?

Пропагандисти, за вказівкою очільника Кремля, говорять про руйнування Одеси, Харкова, Дніпра, Сум, знищення інфраструктури. Лише за погрозу таких дій вони заслужили на справедливу відповідь.

Якщо малювати схему влади Росії, то там є уряд, влада, але в публічному просторі ми бачимо лише Путіна, Дмитра Медведєва, речницю МЗС Марію Захарову та двох пропагандистів – Володимира Соловйова та Ольгу Скабєєву.

Це цікава конструкція. Адже уособленням російського нацизму є сотня людей. Перший десяток ми вже проговорили. Всі інші самі все зрозуміють,

– зауважив Роман Цимбалюк.

Він наголосив, що український народ нікуди не зникне, а всі пропагандисти та злочинці ще отримають своє покарання.

Що у Росії говорять про війну?