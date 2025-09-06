Институт изучения войны опубликовал свежий отчет ситуации на фронте российско-украинской войны. Российские войска атаковали практически по всему фронту и достигли определенных успехов.

Российские войска в частности продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Россияне уменьшают свои аппетиты: на каких 3 направлениях враг сконцентрирует основные усилия

Как изменилась ситуация на фронте?

На Сумском направлении украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Кондратовки. Российские войска атаковали в пределах Сумской и Курской областей.

украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Кондратовки. Российские войска атаковали в пределах Сумской и Курской областей. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , но не продвинулись.

, но не продвинулись. На Купянском направлении россияне также наступали, но без успехов.

россияне также наступали, но без успехов. В направлении Боровой враг атаковал, но не достиг продвижения. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 3 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно нанесли удар беспилотником по российской системе РЭБ в оккупированном Сватово.

враг атаковал, но не достиг продвижения. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 3 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно нанесли удар беспилотником по российской системе РЭБ в оккупированном Сватово. Оккупанты имеют успехи в направлении Лимана. Геолокационные видеозаписи от 5 сентября свидетельствуют, что российские войска продвинулись на северо-запад от Ставок.

Какова ситуация на фронте: смотрите карты ISW

На Северском направлении российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного продвижения не достигли.

российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного продвижения не достигли. 5 сентября российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Константиновка-Дружковка , но подтвержденного продвижения не достигли.

, но подтвержденного продвижения не достигли. Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. На Покровском направлении у врага есть успехи. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Удачного.

у врага есть успехи. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Удачного. На Новопавловском направлении оккупанты продолжали наступательные действия, но безуспешно.

оккупанты продолжали наступательные действия, но безуспешно. Наступали россияне и на Великомихайловском направлении , но не продвинулись.

, но не продвинулись. Россиянам удалось продвинуться на Запорожском направлении . Согласно геолокационным записям, российские войска недавно продвинулись в южной части Приморского.

. Согласно геолокационным записям, российские войска недавно продвинулись в южной части Приморского. Российские войска продолжали ограниченные атаки на Херсонском направлении, но успехов не достигли.

Война в Украине: последние новости