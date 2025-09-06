Укр Рус
Россияне продвинулись на нескольких направлениях, а ВСУ – на Сумщине: карты фронта ISW
6 сентября, 07:37
3

Россияне продвинулись на нескольких направлениях, а ВСУ – на Сумщине: карты фронта ISW

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российские войска продвинулись на Лиманском, Покровском и Запорожском направлениях.
  • Украинские войска продвинулись на Сумском направлении на северо-восток от Кондратовки.

Институт изучения войны опубликовал свежий отчет ситуации на фронте российско-украинской войны. Российские войска атаковали практически по всему фронту и достигли определенных успехов.

Российские войска в частности продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Как изменилась ситуация на фронте?

  • На Сумском направлении украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Кондратовки. Российские войска атаковали в пределах Сумской и Курской областей.
  • Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись.
  • На Купянском направлении россияне также наступали, но без успехов.
  • В направлении Боровой враг атаковал, но не достиг продвижения. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 3 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно нанесли удар беспилотником по российской системе РЭБ в оккупированном Сватово.
  • Оккупанты имеют успехи в направлении Лимана. Геолокационные видеозаписи от 5 сентября свидетельствуют, что российские войска продвинулись на северо-запад от Ставок.

Какова ситуация на фронте: смотрите карты ISW

  • На Северском направлении российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного продвижения не достигли.
  • 5 сентября российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Константиновка-Дружковка, но подтвержденного продвижения не достигли.
  • Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед.
  • На Покровском направлении у врага есть успехи. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Удачного.
  • На Новопавловском направлении оккупанты продолжали наступательные действия, но безуспешно.
  • Наступали россияне и на Великомихайловском направлении, но не продвинулись.
  • Россиянам удалось продвинуться на Запорожском направлении. Согласно геолокационным записям, российские войска недавно продвинулись в южной части Приморского.
  • Российские войска продолжали ограниченные атаки на Херсонском направлении, но успехов не достигли.

