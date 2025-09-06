Інститут вивчення війни опублікував свіжий звіт ситуації на фронті російсько-української війни. Російські війська атакували практично по всьому фронту та досягли певних успіхів.

Російські війська зокрема просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Дивіться також Росіяни зменшують свої апетити: на яких 3 напрямках ворог сконцентрує основні зусилля

Як змінилася ситуація на фронті?

На Сумському напрямку українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Кіндратівки. Російські війська атакували в межах Сумської та Курської областей.

українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Кіндратівки. Російські війська атакували в межах Сумської та Курської областей. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але не просунулися.

, але не просунулися. На Куп'янському напрямку росіяни також наступали, але без успіхів.

росіяни також наступали, але без успіхів. У напрямку Борової ворог атакував, але не досяг просування. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно завдали удару безпілотником по російській системі РЕБ в окупованому Сватовому.

ворог атакував, але не досяг просування. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно завдали удару безпілотником по російській системі РЕБ в окупованому Сватовому. Окупанти мають успіхи в напрямку Лимана. Геолокаційні відеозаписи від 5 вересня свідчать, що російські війська просунулися на північний захід від Ставок.

Якою є ситуація на фронті: дивіться карти ISW

На Сіверському напрямку російські війська продовжили наступальні операції, але підтвердженого просування не досягли.

російські війська продовжили наступальні операції, але підтвердженого просування не досягли. 5 вересня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка , але підтвердженого просування не досягли.

, але підтвердженого просування не досягли. Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. На Покровському напрямку у ворога є успіхи. Геолокаційні відеозаписи свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Удачного.

у ворога є успіхи. Геолокаційні відеозаписи свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Удачного. На Новопавлівському напрямку окупанти продовжували наступальні дії, але безрезультатно.

окупанти продовжували наступальні дії, але безрезультатно. Наступали росіяни й на Великомихайлівському напрямку , але не просунулися.

, але не просунулися. Росіянам вдалося просунутися на Запорізькому напрямку . Згідно з геолокаційними записами, російські війська нещодавно просунулися в південній частині Приморського.

. Згідно з геолокаційними записами, російські війська нещодавно просунулися в південній частині Приморського. Російські війська продовжували обмежені атаки на Херсонському напрямку, але успіхів не досягли.

Війна в Україні: останні новини