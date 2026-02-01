Россияне применили технику в наступлении: эпическое видео провала вражеской атаки

Российские войска впервые с начала года осуществили механизированное наступление. Для этого использовали 2 боевые бронированные машины, которые должны были доставить десантников.

Обе машины были уничтожены. Об этом рассказали в 225 ОШП.

Смотрите также Минус более тысячи оккупантов: Генштаб озвучил поразительные потери России на 1 февраля

Как закончилось механизированное наступление россиян?

2 ББМ с 14 десантниками на борту пытались воспользоваться туманом и атаковать. Пехота 225-го ОШП приняла бой при поддержке FPV-дронов.

Первое поражение ББМ дроном состоялось в момент высадки десанта, что заставило пехоту перейти от наступательных действий к оборонительным.

Уже через час боя обе бронемашины были уничтожены, а десант ликвидирован в стрелковом бою. Бойцов поддерживали дроны и артиллерия 225-го ОШП и других подразделений Сил обороны Украины.

225 ОШП останавливает механизированную атаку врага: смотрите видео

Россияне осуществили механизированный штурм вблизи Покровска