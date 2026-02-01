Укр Рус
1 февраля, 14:55
Россияне применили технику в наступлении: эпическое видео провала вражеской атаки

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российские войска осуществили механизированное наступление с использованием 2 боевых бронированных машин, которые были уничтожены во время атаки.
  • 225-й ОШП остановил атаку с помощью FPV-дронов и артиллерии, ликвидировав десантников в стрелковом бою.

Российские войска впервые с начала года осуществили механизированное наступление. Для этого использовали 2 боевые бронированные машины, которые должны были доставить десантников.

Обе машины были уничтожены. Об этом рассказали в 225 ОШП.

Как закончилось механизированное наступление россиян?

2 ББМ с 14 десантниками на борту пытались воспользоваться туманом и атаковать. Пехота 225-го ОШП приняла бой при поддержке FPV-дронов.

Первое поражение ББМ дроном состоялось в момент высадки десанта, что заставило пехоту перейти от наступательных действий к оборонительным.

Уже через час боя обе бронемашины были уничтожены, а десант ликвидирован в стрелковом бою. Бойцов поддерживали дроны и артиллерия 225-го ОШП и других подразделений Сил обороны Украины.

225 ОШП останавливает механизированную атаку врага: смотрите видео

Россияне осуществили механизированный штурм вблизи Покровска