Штурмовики "Скалы" освободили от оккупантов Торское на Лиманском направлении
- Украинские штурмовики освободили село Торское в Донецкой области от российских оккупантов, уничтожив до сотни врагов.
- Подразделение "Скала" обнародовало видео с комментариями бойцов и пленных, а также рассказало о разделении Торского на сектора для зачистки.
Украинские штурмовики освободили от российских оккупантов село Торское в Донецкой области. Полк обнародовал видео с комментариями украинских бойцов и пленных россиян.
Бойцы рассказали, что Торское разделили на зоны, которые отдельно проходили и закреплялись. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 425-го штурмового полка "Скала".
Как освобождали Торское?
Полк обнародовал видео с комментариями украинских военных и пленных оккупантов.
Полк "Скала" полностью зачистил от врага населенный пункт Торское на Лиманском направлении. Протяженность Торского – почти девять километров,
– говорится в сюжете.
Отмечают, что удалось уничтожить до сотни оккупантов.
Военные рассказали, что разделили Торское на несколько секторов, каждый из которых отдельно проходили и закреплялись. Кроме того, подразделение "Скала" в течение двух недель сдерживало попытки российских войск продвинуться в направлении Лимана.
Точная продолжительность зачистки в сюжете не уточняется. В то же время сообщается, что украинским военным удалось взять в плен российских солдат.
Какая ситуация в Донецкой области?
Военный в эфире 24 Канала отметил, что на Добропольском направлении украинские подразделения зачистили большую часть территории, но бои продолжаются. Российские войска действуют малыми группами, пытаясь проникать между украинскими позициями. Они двигаются по одному или двое, обходят активные точки обороны и атакуют с тыла.
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра в Донецкой области. А российская армия продвинулась возле двух населенных пунктов в Донецкой области – вблизи Гродовки и Владимировки. Также враг имеет успехи в Запорожье – продвижение у Степногорска.