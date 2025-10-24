Штурмовики "Скелі" звільнили від окупантів Торське на Лиманському напрямку

Українські штурмовики звільнили від російських окупантів село Торське на Донеччині. Полк оприлюднив відео із коментарями українських бійців і полонених росіян.

Бійці розповіли, що Торське розділили на зони, які окремо проходили і закріплялися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення 425-ого штурмового полку "Скеля".

Дивіться також Біля Краматорська росіяни спробували дроном атакувати пасажирський потяг Львів – Краматорськ

Як звільняли Торське?

Полк оприлюднив відео із коментарями українських військових та полонених окупантів.

Полк "Скеля" повністю зачистив від ворога населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Протяжність Торського – майже дев'ять кілометрів,

– йдеться у сюжеті.

Зазначають, що вдалося знищити до сотні окупантів.

Військові розповіли, що розділили Торське на кілька секторів, кожен із яких окремо проходили та закріплювалися. Крім того, підрозділ "Скеля" протягом двох тижнів стримував спроби російських військ просунутися в напрямку Лимана.

Точна тривалість зачистки у сюжеті не уточнюється. Водночас повідомляється, що українським військовим вдалося взяти в полон російських солдатів.

Яка ситуація на Донеччині?