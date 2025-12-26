Преодолен ли показатель в 50%: Свириденко ответила, сколько украинского оружия на фронте
- Более половины вооружения украинского войска изготавливается отечественными предприятиями, и эта доля будет увеличиваться.
- В 2025 году более 75% государственных расходов на закупку вооружения направлены украинским производителям, с последующим увеличением доли украинского оружия в 2026 году.
Более половины вооружения, которое сейчас использует украинское войско, изготовляют отечественные предприятия. Эту долю будут наращивать и в дальнейшем.
Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в комментарии журналистам, передает 24 Канал.
Какова доля украинского оружия в армии?
По ее словам, в структуре государственных расходов на закупку вооружения и военной техники в 2025 году более 75% средств направили именно украинским производителям. Свириденко отметила, что развитие собственного оборонно-промышленного комплекса является ключевым элементом безопасности государства.
Глава правительства отметила, что одним из приоритетов на 2026 год станет дальнейшее увеличение доли украинского оружия на фронте и укрепление способности страны самостоятельно обеспечивать оборонные нужды.
"Мы очень благодарны всем нашим производителям, как частным, так и государственным, за то, что они постоянно на контакте с военными. Они постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность за счет постоянной адаптации к изменениям условий на поле боя. Для нас очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства", – добавила Свириденко.
Зеленский рассказал об эффективности ракет "Фламинго" и "Нептун"
Во время последнего запуска украинских ракет "Фламинго" одна из пяти достигла цели, а четыре были сбиты российской ПВО.
Ракета "Рута" изготавливается в сотрудничестве с иностранными партнерами, но их пока мало из-за технических вопросов, в частности двигатели.