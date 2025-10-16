Третья штурмовая уничтожила российскую ДРГ на Лиманском направлении: враг готовил плацдарм для наступления
- Третья штурмовая уничтожила российскую ДРГ на Лиманском направлении, предотвратив создание плацдарма для наступления.
- Бойцы ликвидировали диверсантов, захватили вражеский радиостанционный комплекс и сохранили важные логистические подъезды к передовому краю фронта.
Третья штурмовая уничтожила российскую диверсионно-разведывательную группу на Лиманском направлении. Враг не смог создать плацдарм для наступления на Оскол.
Россияне хотели прорваться к трассе Изюм-Славянск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Третий армейский корпус.
Смотрите также Оккупантов застали внезапно: ГУР и Третий корпус освободили от врага Новомихайловку
Как Третья штурмовая уничтожила вражескую ДРГ?
Во время попытки прорыва россиян в лесную местность к трассе Изюм-Славянск бойцы Третьего армейского корпуса обнаружили и ликвидировали ДРГ противника. После зачистки были сохранены важные логистические подъезды к передовому краю фронта.
На записях с экшн-камер видно, как разведчики Третьей штурмовой бригады выслеживали противника, штурмовали ангары и подвалы, в которых прятались диверсанты, отражали атаки дронов буквально под потолком, захватили вражескую рацию и ликвидировали тех россиян, которые отказались сложить оружие.
Третья штурмовая ликвидирует ДРГ врага: смотрите видео
Какова ситуация на фронте?
За предыдущие сутки, 15 октября, зафиксировано 184 боевых столкновения. Из них почти треть на Покровском направлении.
Россия нанесла по позициям ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 87 авиаударов 171 КАБом. Также осуществила 4 979 обстрелов, из которых более 100 из РСЗО, и привлекла к атакам 5 595 дронов-камикадзе