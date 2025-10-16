Укр Рус
16 жовтня, 17:22
Третя штурмова знищила російську ДРГ на Лиманському напрямку: ворог готував плацдарм для наступу

Сергій Попович
Основні тези
  • Третя штурмова знищила російську диверсійно-розвідувальну групу на Лиманському напрямку, запобігши створенню плацдарму для наступу.
  • Бійці виявили та ліквідували ДРГ під час спроби прориву до траси Ізюм-Словʼянськ, зберігши важливі логістичні під’їзди.

Третя штурмова знищила російську диверсійно-розвідувальну групу на Лиманському напрямку. Ворог не зміг створити плацдарм для наступу на Оскіл.

Росіяни хотіли прорватися до траси Ізюм-Слов'янськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Третій армійський корпус.

Як Третя штурмова знищила ворожу ДРГ?

Під час спроби прориву росіян у лісову місцевість до траси Ізюм-Словʼянськ бійці Третього армійського корпусу виявили й ліквідували ДРГ противника. Після зачистки було збережено важливі логістичні під’їзди до передового краю фронту.

На записах з екшн-камер видно, як розвідники Третьої штурмової бригади вислідковували противника, штурмували ангари й підвали, у яких ховалися диверсанти, відбивали атаки дронів буквально під стелею, захопили ворожу рацію і ліквідували тих росіян, які відмовилися скласти зброю.

Третя штурмова ліквідує ДРГ ворога: дивіться відео

Якою є ситуація на фронті?

  • За попередню добу, 15 жовтня, зафіксовано 184 бойові зіткнення. З них майже третина на Покровському напрямку.

  • Росія завдала по позиціях ЗСУ та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 87 авіаударів 171 КАБом. Також здійснила 4 979 обстрілів, з яких понад 100 з РСЗВ, та залучила до атак 5 595 дронів-камікадзе