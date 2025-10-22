Украина готова к дипломатии с Россией, но не при условиях выхода из своих территорий, –Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии с Россией для завершения войны, но не при условии дарения агрессору своей земли.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его слова во время пресс-конференции в среду во время визита в Швецию.

Что сказал Зеленский о готовности к дипломатии?

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к дипломатии, но не при условиях, что необходимо куда-то отходить, даруя агрессору свои территории.

Но не при условиях, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою территорию. Это не о километрах, это о наших людях и идентичности, это наша территориальная целостность. Мы не видим готовность России,

– подчеркнул Зеленский.

