Украина готова к дипломатии с Россией, но не при условиях выхода из своих территорий, –Зеленский
- Президент Зеленский подчеркнул, что Украина готова к дипломатии.
- По его словам, Украина готова к дипломатии, но не в условиях, что необходимо куда-то отходить, даруя агрессору свои территории.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии с Россией для завершения войны, но не при условии дарения агрессору своей земли.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его слова во время пресс-конференции в среду во время визита в Швецию.
Что сказал Зеленский о готовности к дипломатии?
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к дипломатии, но не при условиях, что необходимо куда-то отходить, даруя агрессору свои территории.
Но не при условиях, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою территорию. Это не о километрах, это о наших людях и идентичности, это наша территориальная целостность. Мы не видим готовность России,
– подчеркнул Зеленский.
Амбиции России относительно территорий: последние новости
Агентство Reuters писало, что Москва передала США частное коммюнике. Reuters утверждает, что это произошло в минувшие выходные. Об этом журналистам рассказали два американских чиновника и лицо, знакомое с ситуацией.
В коммюнике повторено требование России взять под контроль весь украинский Донбасс, заявил один из американских чиновников, что фактически опровергает взгляд Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены на их предыдущих местах, говорится в материале.
Кроме того, Москва вновь подчеркнула свое требование не размещать войска НАТО на территории Украины в рамках любого потенциального мирного соглашения.